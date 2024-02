L’edizione inaugurale del Women’s Circuit Racing World Championship (WorldWCR) prende definitivamente forma. Il primo campionato mondiale di motociclismo femminile ha diramato, nella giornata di ieri, la entry list provvisoria con ben 24 partecipanti presenti.

IL FORMAT DEL WEEKEND

Le pilote presenti al via della prima edizione del WorldWCR si sfideranno in sei appuntamenti concomitanti col WorldSBK. Come moto, la FIM ha deciso di optare per una Yamaha YZF-R7 uguale per tutte le partecipanti. Il format del weekend di gara prevede la Superpole al Venerdì (così come per WorldSSP e WorldSSP300, ndr), preceduta da un turno di prove libere alla mattina. Sia il Sabato che la Domenica le due gare (che partiranno alle 11:50, ndr) saranno precedute da un warm up mattutino di 10 minuti.

LE SPAGNOLE PARTONO COL FAVORE DEL PRONOSTICO

Come al maschile, la Spagna si conferma una nazione devota al motociclismo anche nella versione “rosa”. Nell’edizione inaugurale del WorldWCR sono presenti ben cinque spagnole ai nastri di partenza, almeno tre delle quali che partono con ambizioni di titolo. La prima pilota annunciata dalla Federazione è stata Beatriz Neila Santos, la 21enne già quattro volte vincitrice della WEC (Women’s European Championship), ovvero il campionato europeo femminile spesso in concomitanza con il CIV. La madrilena, per l’occasione, correrà con il team Pata Prometeon Yamaha, ovvero la formazione ufficiale di Iwata.

Altra favorita d’obbligo è senza dubbio Ana Carrasco, fresca di firma con il team Evan Bros giusto qualche giorno fa. La campionessa WorldSSP300 nel 2018 è senza dubbio la motociclista più conosciuta a livello mondiale, visto il suo recente passato in Moto3 con il team Boé Motorsports. Altra protagonista sarà senza dubbio Sara Sánchez Tamayo, già protagonista nel CIV SS300 dove si è classificata al 9° posto nel 2023 con la Kawasaki del 511 Racing Team.

ROBERTA PONZIANI UNICA PORTACOLORE ITALIANA

Tra le 24 partecipanti al WorldWCR ci sono ben 18 nazioni rappresentate: dall’Europa, passando per il continente americano, quello sudafricano e toccando addirittura Giappone e Taipei. Per quanto riguarda l’Italia, chi se non la campionessa dell’edizione inaugurale del CIV Femminile per rappresentare il Bel Paese a livello mondiale? Sarà Roberta Ponziani a prendere il via nel monomarca Yamaha con la R7 preparata dal team Motoxracing. La #96 si è aggiudicata la prima edizione del tricolore rosa all’ultimo appuntamento di Imola battendo la concorrenza di Sara Cabrini di soli 4 punti. Ponziani sarà raggiunta anche da altri volti noti dell’europeo come Ran Yochay (511 Racing Team), Lena Kemmer (Bertl K. Racing Team), Isis Carreño (AD78 FIM Latinoamerica by Team GP3), Mia Rusthen (Rusthen Racing) e Jessica Howden (Team Trasimeno).

WORLDWCR | IL CALENDARIO DELLA STAGIONE INAUGURALE

Round 1: Misano World Circuit “Marco Simoncelli” (14-16/06)

Round 2: Donington Park (12-14/07)

Round 3: Portimão (09-11/08)

Round 4: Balaton Park Circuit (23-25/08)

Round 5: Cremona Circuit (20-22/09)

Round 6: Jerez de la Frontera (18-20/10)

WORLDWCR | LA ENTRY LIST 2024

Valentino Aggio

