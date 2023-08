Nel weekend di Most del Mondiale Superbike, le due folli corse della Supersport 300 hanno incoronato vincitori Lennox Lehmann e Aldi Satya Mahendra, entrambi alla prima vittoria in categoria. La prima gara è stata contraddistinta da meteo variabile, premiando i più coraggiosi che sono rimasti in pista con gomme intermedie nonostante la pista ormai asciutta. La gara della domenica è stata accorciata di 8 giri a causa della pioggia battente, che ha posticipato la partenza.

Lehmann rischia e vince, indietro Geiger e Vannucci

Dopo un inizio di campionato difficile, è stato Lennox Lehmann a vincere Gara 1 a Most, pagando la scelta di non fermarsi ai box a mettere le slick, nonostante l’asciugarsi della pista. Hanno fatto la stessa scelta Marco Gaggi e Daniel Mogeda che concludono a podio, così come il greco Ioannis Peristeras. Quinto posto per José Luis Perez Gonzalez, che conduceva la gara prima di rientrare ai box per cambiare gli pneumatici.

Sesto posto per Petr Svoboda, che guadagna punti in classifica generale considerando che non sono andati a punti Dirk Geiger, Mirko Gennai e Matteo Vannucci, caduto in curva 1 per un contatto multiplo alla partenza. Coinvolto anche Loris Veneman che termina comunque decimo alle spalle di Fenton Seabright, Marc Garcia che porta a punti nuovamente la Kove e Jeffrey Buis. A punti Raffaele Tragni e Alessandro Zanca.

Mahendra stupisce da wildcard sotto il diluvio

La sorpresa del weekend è stato l’indonesiano Aldi Satya Mahendra, che si sta giocando il titolo in Yamaha R3 European Cup con Emiliano Ercolani, al momento leader a +16 ad un round dalla fine. Il pilota Yamaha ha battuto il giovanissimo classe 2007 José Manuel Osuna Saez, al quale gli è mancata un po’ di esperienza nelle fasi finali del duello. Chiude a podio Gonzalez, che ottiene la leadership del campionato battendo Kevin Fontainha Santos, Samuel Di Sora e Fenton Seabright. Seguono Buis, Svoboda e Maier; poi la wildcard Walid Khan, dall’ultima posizione. A punti Alessandro Zanca dodicesimo, oltre a Kevin Sabatucci e Raffaele Tragni. Invece fuori Geiger e Vannucci, nonchè Gaggi che è caduto. Da segnalare il problema tecnico di Galang Hendra Pratama, costretto al ritiro per problemi tecnici mentre conduceva la gara con tre secondi di vantaggio.

La classifica mondiale vede José Luis Pérez Gonzaléz sopravanzare Dirk Geiger di un punto e staccando Petr Svoboda di quattro. Considerando che pochi top rider hanno preso punti, la classifica si accorcia con Matteo Vannucci, Jeffrey Buis e Humberto Maier a -18. Fermo a -22 Mirko Gennai. Con altri tre round, per un totale di sei gare rimaste, può ancora succedere di tutto. Ora le derivate vanno in vacanza, la 300 sbarcherà a Magny Cours a settembre.

Francesco Sauta