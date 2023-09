Il weekend del Mondiale Supersport 300 a Magny-Cours ha visto Jeffrey Buis vincere entrambe le gare disputate. Questi risultati gli permettono di ottenere la leadership in campionato.

Jeffrey Buis in Gara 1 vince in solitaria

Nella prima corsa del weekend Jeffrey Buis è stato assolutamente dominante, allungando nell’ultimo giro dagli inseguitori e andando a vincere con quasi 2 secondi di vantaggio. Sul podio un grandissimo Kevin Sabatucci e Loris Veneman, quarto invece l’ex leader del Mondiale nonché poleman Dirk Geiger. Quinto posto per Josè Luis Perez Gonzalez, seguito da Daniel Mogeda e Matteo Vannucci, sesto a chiudere il gruppo di testa. Da segnalare il decimo posto di Devis Bergamini e il quindicesimo di Mattia Martella; delude invece Mirko Gennai, solo quattordicesimo.

In Gara 2 rivince Buis, caduti Vannucci e Geiger

Nella seconda gara ha di nuovo trionfato Jeffrey Buis ma questa volta ha dovuto lottare fino all’ultima curva. Alla fine l’ha nuovamente spuntata il campione del mondo 2020 davanti ad un ritrovato Mirko Gennai e al costante Josè Luis Perez Gonzalez. A chiudere il gruppo di vertice Daniel Mogeda, Loris Veneman, Kevin Sabatucci ed infine José Manuel Osuna Sáez. Nono Geiger, ripartito dopo una caduta all’ultimo giro mentre si stava giocando la vittoria. Ritirato Vannucci, scivolato ad inizio gara.

In classifica generale Jeffrey Buis arriverà a Portimao tra due settimane in testa con 149 punti, con 5 lunghezze di vantaggio su José Luis Pérez González. A -13 Dirk Geiger, poi Petr Svoboda a -28. A seguire gli italiani Mirko Gennai e Matteo Vannucci, rispettivamente a -32 e a -41. Poi Humberto Maier a – 44.

In chiusura ricordiamo la conquista da parte di Emiliano Ercolani in questo fine settimana della coppa europea Yamaha R3 che gli permetterà, come da regolamento, di salire il prossimo anno in pianta stabile nel Mondiale Supersport 300 con Yamaha.

Francesco Sauta