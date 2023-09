Ad Aragon, luogo del penultimo round del Mondiale Supersport 300, si sono svolte due gare spettacolari e ricche di colpi di scena. Il migliore è stato Jeffrey Buis, che consolida la leadership in classifica con un secondo ed un primo posto. Il Campione del Mondo 2020 era favorito fin dalla vigilia, considerando che nell’anno della conquista del titolo ad Aragon si sono svolte 4 gare, di cui ne ha vinte tre e ottenendo un secondo posto come peggior risultato.

Sprint di 5 giri in Gara 1 per bandiera rossa

La prima corsa del weekend è stata fermata a 9 giri dal termine a seguito della caduta di Lennox Lehmann e Torres Dominguez. I piloti sono poi ripartiti per soli cinque giri da completare. A spuntarla è stato Loris Veneman, davanti al compagno di squadra Jeffrey Buis e a Daniel Mogeda. Seguono Ruben Bijman e Josè Luis Perez Gonzalez, settima posizione invece per Marco Gaggi, primo degli italiani. Dodicesimo Kevin Sabatucci e tredicesimo il poleman Matteo Vannucci. Solo diciannovesimo Mirko Gennai, penalizzato con due long lap per jump start.

Jeffrey Buis trionfa in Gara 2, davanti a 4 italiani

Il leader del campionato Jeffrey Buis ha conquistato Gara 2 ad Aragon, davanti agli italiani Matteo Vannucci, Marco Gaggi e Mirko Gennai. A completare la top 5 Dirk Geiger, seguito dal vincitore di Gara 1, Loris Veneeman. Alle loro spalle Daniel Mogeda, José Luis Perez Gonzalez e Devis Bergamini. Da segnalare l’undicesimo posto di Kevin Sabatucci.

Jeffrey Buis mantiene la leadership in campionato con 194 punti, seguito da José Luis Pérez González a -30 e da Dirk Geiger a -47. Fuori dalla lotta mondiale i nostri Matteo Vannucci e Mirko Gennai, poiché manca solo un round alla fine del campionato. E lo si correrà a Portimao proprio settimana prossima, quando scopriremo chi otterrà il titolo di campione del mondo Supersport 300 2023. Da segnalare la conquista della SuperFinale dell’European R7 Cup da parte di Valentin Folger, cugino del famoso ex-pilota MotoGP Jonas Folger.

Francesco Sauta