È Jeffrey Buis il Campione del Mondo Supersport 300 2023 per la seconda volta in carriera dopo il titolo conquistato nel 2020. L’olandese non era riuscito a ripetersi pur rimanendo nella medesima categoria, ma a seguito del disastroso passaggio in Supersport, è ritornato nella classe leggera nella speranza di riscattarsi. Il pilota MTM Kawasaki ha ottenuto il titolo conquistando 4 vittorie e 7 podi.

Mirko Gennai ottiene ben due vittorie

La prima gara di Portimao della 300 ha visto Mirko Gennai trionfare davanti a Marco Gaggi, in una gara storica per il team Yamaha BRCorse. Completa il podio Josè Luis Perez Gonzalez. Quarto posto per Matteo Vannucci, seguito da Dirk Geiger, che perde matematicamente il titolo, ed un ottimo Kevin Sabatucci. Settimo Loris Veneman, che beneficia della penalizzazione del compagno di squadra Jeffrey Buis, retrocesso di una posizione per guida pericolosa sul rettilineo principale. Per il leader del campionato è stata una gara in rimonta visto che ha anche dovuto scontare un long lap penalty, per aver guidato troppo lentamente nelle libere 2.

🏁 FINAL RESULTS of #WorldSSP300 Race 1 📊 🥇 Mirko Gennai

🥈 Marco Gaggi

🥉 Jose Luis Perez Gonzalez#PRTWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/uOv9gg8cI5 — WorldSBK (@WorldSBK) September 30, 2023

Nell’ultima gara stagionale è stato nuovamente Mirko Gennai a vincere, favorito dalla penalizzazione di Josè Luis Perez Gonzalez per guida irresponsabile. Allo spagnolo non sarebbe bastata comunque la vittoria per ottenere il titolo, anche se sarebbe stata un’ottima chiusura stagionale, anche considerato che non è ancora riuscito nell’impresa. Completa il podio Dirk Geiger, seguito da Daniel Mogeda e Matteo Vannucci. A Jeffrey Buis è bastato un undicesimo posto in gestione per ottenere il titolo mondiale. Da segnalare il dodicesimo posto di Kevin Sabatucci e il quattordicesimo di Devis Bergamini.

🏁 FINAL RESULTS from #WorldSSP300 Race 2 📊 🥇 Mirko Gennai

🥈 Jose Luis Perez Gonzalez

🥉 Dirk Geiger#PRTWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/chSCL8STUy — WorldSBK (@WorldSBK) October 1, 2023

La classifica finale

La classifica finale generale vede alle spalle di Jeffrey Buis e José Luis Perez Gonzalez, Mirko Gennai, che scavalca Dirk Geiger piazzandosi al terzo posto grazie alla doppietta odierna. Quinto posto per Matteo Vannucci, davanti a Petr Svoboda. Da segnalare l’ottimo decimo posto di Marco Gaggi e il dodicesimo di Kevin Sabatucci, oltre al quattordicesimo di Bruno Ieraci, nonostante quest’ultimo abbia corso solamente due round.

