Una domenica dove il tricolore è sventolato nel cielo olandese di Assen grazie al podio completamente italiano nel WorldSSP con Nicolò Bulega a precedere Stefano Manzi e Federico Caricasulo. Quarta piazza per la MV Agusta di Marcell Schroetter a precedere la Triumph di Niki Tuuli mettendo la quarta casa diversa nelle prime cinque posizioni. Out alla prima curva Yari Montella e Can Oncu con l’italiano che ha portato a terra il turco che è stato portato al centro medico. Sprecone il padrone di casa Gleen Van Straalen che prima sbaglia e perde il treno per il podio poi in un contatto con Bahattin Sofuoglu.

BULEGA CHIUDE UN WEEKEND PERFETTO

Non poteva esserci ripartenza migliore per Nicolò Bulega e l’Aruba.it Racing – Ducati: pole position, due vittorie e altrettanti giri veloci di gara. Un weekend veramente perfetto che porta Bulega ancora più in testa alla classifica iridata. Una gara comandata praticamente fin dalla fine del primo giro dove a superato Federico Caricasulo ed ha cominciato a mettere secondi tra lui e gli inseguitori. Con la corsa per la vittoria andata agli inseguitori Federico Caricasulo, Stefano Manzi e Gleen Van Straalen non è rimasto che lottare per le restanti posizioni sul podio. Dopo una prima fase di gara dove l’olandese si è mostrato in grado di lottare ha iniziato a commettere errori finendo fuori dalla corsa per il podio e venendo risucchiato nel gruppo composto dalle due MV Agusta di Marcell Schroettr e Bahattin Sofuoglu.

All’ultima esse Van Straalen prova ad inserirsi all’interno delle due MV toccando Bahattin che finisce a terra restando pericolosamente in mezzo alla pista. Fortunatamente nessuna conseguenza per entrambi i piloti coinvolti. Il turco è stato però costretto ad abbandonare la gara mentre Van Straalen ha potuto chiudere solamente in decima posizione. Con i rivali out, il tedesco della MV ha chiuso senza problemi in quarta piazza, provando nel finale a farsi sotto su Stefano Manzi e Federico Caricasulo che hanno duellato per le restanti posizioni sul podio.

BENE TRIUMPH, GARONA DI HUERTAS

Finisce in quinta piazza Niki Tuuli con la Triumph mentre è sesto Valentin Debise a precedere Jorge Navarro ancora non nelle posizioni in cui tutti se lo aspettano. Impressionante la gara di Adrian Huertas al secondo anno in WorldSSP che scattava dall’ultima piazza con la Kawasaki del team MTM Kawasaki. Lo spagnolo complice la caduta di Oncu è la miglior Kawasaki al traguardo chiudendo in nona piazza. Decimo come detto Gleen Van Straalen dopo aver fatto a cazzotti con i colleghi e con la propria R6 per tutta la gara.

Purtroppo come dicevamo poco fa è finito a terra Can Oncu coinvolto suo malgrado alla prima curva dalla caduta di Yari Montella. Il pilota dello Spark Barni Racing Team si è scomposto in staccata dovendo allungare la frenata e colpendo l’incolpevole Oncu. Entrambi i piloti sono finiti violentemente a terra con il turco che è stato colpito più volte dalla propria moto. Fortunatamente sono state subito escluse conseguenze gravi con i due piloti che si sono rialzati ma col turco che si teneva vistosamente un braccio. Al momento la Direzione Gara del WorldSSP non ha comunicato penalità da scontare per Montella ma è probabile arriveranno prima di fine giornata.

Mathias Cantarini