Nicolò Bulega completa una splendida doppietta in WorldSSP a Magny-Cours. Il pilota Aruba.it Racing vince anche Gara 2 nonostante la pressione del pilota di casa Valentin Debise. Completa il podio Stefano Manzi.

VITTORIA E FUGA MONDIALE PER BULEGA

Sono undici i successi di Nicolò Bulega in questa stagione di WorldSSP sul circuito di Magny-Cours. Il leader del campionato ha ottenuto il successo con una condotta di gara simile a Gara 1. Bulega ha preso la testa della corsa fin dalla partenza, rimanendo in prima posizione nonostante la pressione sempre più crescente imposta da parte di Valentin Debise. Il pilota francese ci ha creduto nella prima vittoria di carriera, ma alla fine si è dovuto accontentare della seconda posizione. Poco male per il pilota GMT94, al secondo podio mondiale dopo il 3° posto conquistato nella prima manche di ieri.

Bulega ha sfruttato la parziale resa di Stefano Manzi, “solo” 3° nella gara di oggi dopo aver sfiorato la vittoria in Gara 1. Il pilota Ducati ha guadagnato 14 punti nel mondiale WorldSSP a Magny-Cours, raggiungendo ora 60 punti di vantaggio. Con solo tre round rimasti nel calendario, in sei gare Bulega ha un bel tesoretto da gestire nei confronti del connazionale.

SCHRÖTTER E TUULI IN TOP 5, OTTIMO 6° DALLA PORTA

Marcel Schrötter si conferma uno dei top rider WorldSSP anche a Magny-Cours. Il tedesco di MV Agusta arriva ai piedi del podio, nemmeno troppo lontano da Manzi. Niki Tuuli completa la top 5 e completa un ottimo weekend con Triumph. Il pilota finlandese ha avuto la meglio sul debuttante di lusso Lorenzo Dalla Porta, già molto competitivo. Adrián Huertas chiude 7° nonostante il Long Lap Penalty comminatogli dalla Direzione Gara per guida irresponsabile. Yari Montella è 8° al termine di una gara piuttosto complicata: il pilota Barni Spark Racing Team ha faticato nel duello corpo-a-corpo. Jorge Navarro chiude 9° dopo la caduta di ieri, Federico Caricasulo è 10°.

PRIMI PUNTI PER ÖNCÜ, DE ROSA RITIRATO

La seconda Yamaha di GMT94, guidata da Johan Gimbert, chiude in 11ª posizione nel WorldSSP a Magny-Cours. Simon Jespersen precede il compagno di marca Glenn Van Straalen, caduto in Gara 1. Al 14° posto chiude Can Öncü, al rientro dopo quattro mesi di infortunio per la caduta rimediata ad Assen. Il pilota turco di Puccetti Racing chiude a punti il suo rientro in pista, chiudendo davanti al francese Andy Verdoia. Un grande peccato per Raffaele De Rosa: il pilota Orelac Racing si è ritirato per un problema tecnico mentre si trovava in 4ª posizione ed in piena lotta per il podio.

WORLDSSP | MAGNY-COURS, I RISULTATI DI GARA 2

Valentino Aggio

