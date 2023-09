È stata una gara di nervi quella del WorldSSP a Magny-Cours tra Nicolò Bulega e Stefano Manzi. I due piloti italiani hanno dato spettacolo dal punto di vista del cronometro, mantenendo un passo inarrivabile per tutta la gara. Sul terzo gradino del podio il pilota di casa Valentin Debise.

NICOLÒ BULEGA VA IN DOPPIA CIFRA

Nicolò Bulega suona la 10ª vittoria della stagione WorldSSP a Magny-Cours, certamente il modo migliore per festeggiare il passaggio nel WorldSBK a partire dal 2024. Il pilota Ducati ha preso le redini della corsa fin dall’inizio, non lasciandola più. Nei primi giri il #11 ha preso un vantaggio rassicurante sul rivale per il campionato Stefano Manzi. Il pilota di Ten Kate Racing continua ad avere delle difficoltà nelle prime fasi di gara, salvo poi riprendersi nella seconda metà di corsa. Così è successo, il pilota Yamaha è arrivato addirittura a quattro decimi di secondo dal rivale di Ducati. Purtroppo, Manzi non è riuscito ad avvicinarsi abbastanza per tentare un attacco, dovendo così accontentarsi della seconda piazza.

PRIMO PODIO MONDIALE PER VALENTIN DEBISE

È stato velocissimo per tutto il weekend WorldSSP a Magny-Cours Valentin Debise. L’esperto pilota francese è 3° alla fine di Gara 1, ottenendo così il primo podio di carriera nel mondiale Supersport. Un risultato che il classe 1992 cercava da anni: infatti, Debise vanta ben quattro arrivi al 4° posto nell’arco degli ultimi dodici mesi. Il #94 non ha dimostrato di avere la costanza dei primi due della classe, però ha dato prova di grande velocità. Infatti, il 1:40.928 è il giro più veloce della gara, l’unico sotto il piede del 1’41”.

HUERTAS FUORI DAL PODIO, ALTRI TRE ITALIANI IN TOP 10

Più staccato rispetto ai primi tre del WorldSSP a Magny-Cours è Adrián Huertas, autore di un’ottima gara conclusa al 4° posto. Il pilota Kawasaki non ha mai avuto grosse minacce, se non da Niki Tuuli (5°). Il pilota finlandese ha avuto la meglio sia su Yari Montella (6°) che su Marcel Schrötter (7°). Federico Caricasulo ha chiuso in 8ª posizione, staccato di quasi nove secondi rispetto alla MV Agusta del pilota tedesco. Bahattin Sofuoğlu ha vinto un duello intenso con Lorenzo Dalla Porta per la 9ª posizione. Il pilota di Evan Bros, debuttante di lusso nella categoria, sta continuando il buon adattamento alla guida della Yamaha R6. Andy Verdoia precede il compagno di marca Johan Gimbert. Tom Booth-Amos chiude al 13° posto e vince il WorldSSP Challenge. Simon Jespersen, sostituto di Nicholas Spinelli, è 14° davanti a John McPhee. Solo 16° Raffaele De Rosa, caduto alla “Adelaide” nel corso del primo passaggio di gara.

WORLDSSP | MAGNY-COURS, I RISULTATI DI GARA 1

Valentino Aggio

