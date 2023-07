Federico Caricasulo trova la pole sul circuito di Imola, per una prima fila tutta italiana con Nicolò Bulega e Stefano Manzi a completarla. Yari Montella quinto anticipato dal tedesco Marcel Schroetter. Sessione terminata con 48 secondi di anticipo, a seguito di una bandiera rossa esposta per molte cadute nel finale di sessione.

COMANDA CARICASULO, LEVATA LA POLE A BULEGA DOPO LA SESSIONE

Federico Caricasulo velocissimo ad Imola, con il tempo di 1:50.779 che gli conferisce la pole davanti a Nicolò Bulega e Stefano Manzi. Federico ha dimostrato grandissima velocità in special modo nel T4 dove ha trovato la chiave per conquistare la pole position. Nicolò Bulega ha visto cancellare il suo tempo nel post sessione, dopo che con un super colpo di reni era riuscito a portarsi avanti a tutti sul finale, ma per via delle tante bandiere gialle ha visto il suo nome scendere sotto a quello di Caricasulo.

Stefano Manzi completa la prima fila in vista della gara di oggi pomeriggio; la sua è l’unica Yamaha nelle prime cinque posizione e la seconda in Top10 insieme a quella di Navarro in nona posizione. Marcel Schroetter si è piazzato quarto in mezzo al gruppo tricolore chiuso da Yari Montella alle sue spalle. Il #55 ha anticipato Bahattin Sofuoglu per soli 0.008.

SORPRENDONO LE KAWASAKI CON HUERTAS E MAHIAS, MV PRONTA A LOTTARE

Nei primi dieci vanno anche due delle Kawasaki ZX-6R: la prima è quella di Adrian Huertas, MTM Kawasaki, che si è posizionato settimo avanti alla Triumph di Niki Tuuli; la seconda è di Lucas Mahias, Kawasaki Puccetti Racing, che centra la decima piazza sul circuito di Imola.

MV suona la campana e prepara i tanti piloti italiani ad una super lotta nel corso delle prossime manche. Marcel Schroetter una conferma davanti e cercherà di sottrarre il podio ai tanti tricolore. Il tedesco è ancora in cerca della prima vittoria in campionato ma crediamo che punterà al suo quinto podio stagionale. Il suo compagno di box, Sofuoglu, partirà anche lui in seconda fila: due punte interessanti per MV con il turco che cerca il suo primo podio stagionale.

I RISULTATI DELLA SUPERPOLE

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Stefano Manzi: “Non male, sono dispiaciuto per la bandiera rossa. Non è male partire in prima fila, vediamo cosa riusciremo a fare in gara“

Federico Caricasulo: “Non ho avuto l’opportunità di finire il giro, ma va bene così. Sono contento di partire in prima fila e cercheremo di stare dove possiamo”

Nicolò Bulega: “Ieri non avevo il miglior feeling con la moto, ma abbiamo lavorato duramente”



Fabrizio Giuseppe Pignatelli

