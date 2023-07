È, come spesso è successo, una grande Italia nella Superpole WorldSSP a Donington Park. Nicolò Bulega continua la sua stagione da mattatore, centrando la quinta partenza al palo del suo 2023. Il pilota di Aruba.it – Racing ha completamente demolito il record della pista, precedendo in prima fila i connazionali Yari Montella e Stefano Manzi.

ENNESIMO RECORD PER BULEGA

Il WorldSSP a Donington Park ha visto cadere l’ennesimo record in questa stagione. Infatti, nel corso della Superpole, Nicolò Bulega ha fatto cadere il record della pista, così come fatto a Misano tre settimane fa. Il 1:29.323 è ben al di sotto del vecchio limite della pista, targato 2015. In quell’occasione fu Kenan Sofuoğlu a stampare 1:29.925: il crono di Bulega è quindi 602 millesimi al di sotto del precedente primato.

Sotto al record della pista ci sono anche Yari Montella e Stefano Manzi, a testimonianza del talento dei tre piloti italiani e dei loro pacchetti. Il pilota di Barni Spark Racing Team è l’unico ad avvicinarsi veramente al compagno di marca, scendendo ad un ottimo 1:29.532: solo 209 millesimi dalla pole position. Manzi, con la sua Yamaha R6 del team Ten Kate, ha fatto 1:29.882. Il #62 è quindi al di sotto del precedente limite del WorldSSP a Donington Park, ma paga comunque 559 millesimi da Bulega.

MAHIAS E HUERTAS PORTANO IN ALTO KAWASAKI

Nel WorldSSP a Donington Park torna a vedersi una Kawasaki ZX-6R finalmente competitiva. Orfano del suo pilota titolare Can Öncü, Puccetti Racing ha ri-abbracciato l’iridato Lucas Mahias. Il pilota francese, al ritorno in Supersport dopo l’esperienza nel WorldSBK, ha piazzato il 4° tempo proprio allo scadere della sessione. Nonostante una moto ormai antiquata nei confronti delle nuovissime Ducati, MV Agusta e Triumph, Mahias ha piazzato un ottimo 1:30.122. Dietro un’altra Kawasaki, quella dell’ex iridato WorldSSP300 Adrián Huertas: il giovanissimo spagnolo è solo 3 millesimi dietro il compagno di marca. Chiude la seconda fila la Triumph con Niki Tuuli, il quale sembra migliorare le proprie prestazioni dopo qualche weekend incolore.

INDIETRO MV AGUSTA: SCHRÖTTER SOLO 9°

Chi ha faticato nella Superpole del WorldSSP a Donington Park è MV Agusta. La casa italiana è reduce da un grande inizio stagione, ma sul tracciato inglese qualcosa manca. Marcel Schrötter, attualmente 3° in campionato, è solo 9° dopo le qualifiche. Il pilota tedesco, rookie di eccellenza nel paddock delle derivate di serie, paga oltre un secondo da Bulega. Il #23 chiude la terza fila dietro a Glenn Van Straalen e Federico Caricasulo.

MV Agusta fatica anche con la seconda moto, quella guidata da Bahattin Sofuoğlu. Il giovane turco è stato protagonista di una brutta caduta nella giornata di Venerdì, quindi è acciaccato. Rimane comunque il 14° tempo alla fine delle qualifiche WorldSSP a Donington Park.

WORLDSSP | DONINGTON PARK: I RISULTATI DELLA SUPERPOLE

Valentino Aggio

Leggi anche: WORLDSBK | DONINGTON PARK: IL VENERDÌ BAGNATO AVVANTAGGIA YAMAHA E KAWASAKI?