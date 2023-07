WorldSSP | Donington, Gara 2: assolo di Bulega, Montella e Caricasulo a podio

Il dominio di Nicolò Bulega si espande sempre più ed anche nella seconda gara del WorldSSP a Donington l’emiliano trionfa. Come accaduto in Gara 1, il podio della classe intermedia è tutto italiano grazie a Yari Montella e Federico Caricasulo. Manzi cade, viene penalizzato e rimonta fino al quinto posto, preceduto sul traguardo dalla Kawasaki MTM di Adrian Huertas.

BULEGA INAVVICINABILE, ITALIA ANCORA PROTAGONISTA

Chiudendo al comando il diciannovesimo ed ultimo giro di Gara 2 del WorldSSP in quel di Donington Nicolò Bulega mette la firma sull’ottava vittoria stagionale, imponendosi in una manche corsa in controllo totale. Tolta la partenza, momento in cui Yari Montella (Ducati Barni) ha messo le ruote davanti al portacolori Aruba, niente e nessuno è riuscito a contrastare Bulega, sempre più leader del mondiale. L’unica lotta ai vertici della classifica ha coinvolto Yari Montella e la Panigale V2 Althea Racing di Federico Caricasulo, separati da circa un secondo e mezzo sotto la bandiera a scacchi in seguito ad un teso confronto mentale.

MANZI REGALA SPETTACOLO A DONINGTON

Quarta posizione per un ottimo Adrian Huertas, primo pilota non-Ducati in classifica, seguito dal “teatrale” Stefano Manzi, autore di una gara piena di alti e bassi. L’italiano è prima caduto alla Melbourne (curva 11) mentre navigava in seconda posizione ed è ripartito senza perdere troppo tempo. Dopodiché, ha dovuto scontare un Long Lap Penalty per aver portato fuori pista Lucas Mahias (ritiratosi pochi giri dopo) in curva uno, rimontando fino al quinto posto. Sale così a 55 punti il ritardo da Manzi a Bulega nel mondiale piloti, sempre più orientato verso il numero 11 di Aruba Racing.

BRUTTA CADUTA PER MARCEL SCHROETTER, PILOTA OK

Sesta posizione per Tom Booth-Amos, pilota di casa in sella alla Kawasaki di Motozoo Racing, che ha preceduto Valentin Debise (Yamaha GMT94) e la MV Agusta di Bahattin Sofuoglu, bravo a chiudere con buone prestazioni un fine settimana iniziato con la brutta caduta del venerdì. Il turco ha avuto la meglio su Raffaele de Rosa (Ducati Orelac), staccato di mezzo secondo, mentre Glenn van Straalen (Yamaha EAB) ha completato la seconda manche in decima posizione. Nel pacchetto di mischia in lotta per un piazzamento importante in top10 si è palesato anche Marcel Schroetter ma, purtroppo, l’alfiere MV Agusta ha sofferto un pesante high-side alla Goddards, uscendo dal tracciato zoppicante.

La zona punti di Gara 2 del WorldSSP in Gran Bretagna ha visto protagonisti Jorge Navarro (Yamaha Ten Kate), Niki Tuuli e la sua Triumph Dynavolt, Andy Verdoïa (Yamaha Thailand), Tom Edwards (Yamaha YART) ed il sorprendente Rhys Irwin, in pista con l’iconica Suzuki GSX-R750 preparata dal team Astro-JJR.

WORLDSSP | DONINGTON | RISULTATI GARA 2

Matteo Pittaccio

Leggi anche: WORLDSBK | DONINGTON, SUPERPOLE RACE: RAZGATLIOĞLU SCONFIGGE BAUTISTA E VINCE