Il weekend indonesiano termina regalando in gara 2 un podio tutto italiano, con Federico Caricasulo che vince portandosi dietro Stefano Manzi e Nicolò Bulega. Non è lontana l’ultima tripletta italiana nella WorldSSP, dal momento che parliamo di gara 2 in Portogallo della scorsa stagione. Quella domenica erano presenti sul podio 2 dei 3 piloti visti quest’oggi: Manzi festeggiava la vittoria, seguito in seconda posizione da Baldassarri e da Caricasulo in terza completando quella che fu la seconda, ed ultima, tripletta della stagione 2022 della Supersport.

Le dichiarazioni del post gara, tra felicità e frustrazione

La gara ha fatto divertire chiunque, da chi la viveva al box a chi questa mattina è riuscito a svegliarsi all’alba; ad un pilota in particolare, però, non è andato giù il risultato. Parliamo di Stefano Manzi, pilota in sella alla Yamaha, che esordisce così nell’intervista post gara: “Strano, quando spingi duramente e vedi che vieni passato di motore sul dritto è molto strano” – poi continua così – “Ottima la moto, bellissima da guidare, gara difficile per via del caldo e sono molto arrabbiato di questa seconda posizione. Ora ci prepariamo su Assen, la gara di casa del team“. Il pilota riminese non risulta contento delle prestazioni del motore Ducati, considerate da lui fin troppo eccessive.

Il ventiseienne di Ravenna invece centra un successo dopo più di tre anni, una vittoria cercata a lunga e che arriva dopo una gara non proprio semplice. “Quattro anni senza vittorie, l’anno scorso molto vicino ma non è stato facile vincere” – racconta Federico Caricasulo finita gara 2 – “Quest’anno mi sento più forte, era importante per me tornare a vincere. Ringrazio il team, moto perfetta che mi ha permesso di gestire la gomma e vincere la gara. Ci vediamo ad Assen“.

Il primo ad andare ai microfoni è Nicolò Bulega. Il ducatista del team Aruba parla di un weekend non proprio semplice: “Gara veramente difficile, con tanto caldo, ma portiamo a casa un’altro podio. Weekend difficile perchè non avevo feeling, ma sono felice perchè grazie alla squadra abbiamo raggiunto il podio“. Riesce comunque a tenere la testa della classifica generale, ma adesso testa al weekend di Assen.

Gli italiani svettano in classifica piloti, ma la stagione è appena iniziata

Ritroviamo un podio tutto italiano già al secondo round della stagione 2023, ma sicuramente ci aspettiamo di vederne altri. Infatti la classifica piloti fa già presagire come potrebbe evolversi la stagione: Nicolò Bulega svetta con 77 punti, archiviando ben 2 vittorie, 3 podi e 1 pole in sole 4 gare disputate; lo segue con 59 punti Stefano Manzi, partito anche lui forte con 2 podi e 1 pole fino a qua. Can Oncu lo tallona a soli 5 punti di distanza: il turco ha collezionato 2 podi e 1 vittoria arrivata proprio ieri in gara 1. Non potevamo lasciare indietro Federico Caricasulo, che con 51 punti marca stretto Oncu e con la sua Ducati darà molto fastidio al terzetto avanti a lui.

Fabrizio Giuseppe Pignatelli