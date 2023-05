Il weekend di gare a Barcellona della WorldSSP si apre con la vittoria di Nicolò Bulega in Gara 1 che dimostra ancora una volta la superiorità della Ducati Panigale V2. Gara al cardiopalma per i piloti del Team MV Agusta, Marcel Schröetter e Bahattin Sofuoglu, che chiudono secondo e terzo rispettivamente.

BULEGA NON DA TREGUA AI RIVALI

Aspettative alle stelle per Nicolò Bulega dopo aver fatto la differenza sia nelle libere che durante la sessione della Superpole, sigillando la terza pole position della stagione. La superiorità del pilota dell’Aruba Racing è stata compromessa nella prima parte della gara da parte di un Sofuoglu inarrestabile. Una volta che Bulega è riuscito a distaccarsi dal turco, ha aperto un piccolo vantaggio, subito ridotto da Marcel Schröetter che negli ultimi giri si avvicinava. Bulega è riuscito a tenere testa e con un passo gara costante senza errori ha firmato la quinta vittoria stagionale, allungando ancora di più il suo vantaggio in classifica con 152 punti.

LOTTA ACCESA PER IL PODIO

Spettacolare battaglia per la seconda posizione tra Stefano Manzi e i compagni MV Agusta Marcel Schröetter e Bahattin Sofuoglu. Il trio è arrivato compatto a tre giri dalla fine, finché Schröetter è riuscito a staccarsi per poi concludere in seconda posizione a sei decimi da Bulega.

La lotta si è quindi concentrata per l’ultimo gradino del podio tra Manzi e Sofuoglu che all’ultimo giro si sono toccati in diverse occasioni. Sofuoglu è riuscito a incrociare sotto la bandiera a scacchi terzo, portando a casa la doppietta MV Agusta.

Per Manzi, che a conclusione della gara risultava quarto, è invece arrivata una sanzione. Tre secondi di penalità per un taglio in curva due durante la lotta con le due MV Augusta. Il pilota del Team Ten Kate Racing Yamaha conclude una gara agrodolce in sesta posizione.

TOP FIVE E GLI ALTRI ITALIANI

Con la penalità di Manzi, la top five la completano la Yamaha YZF R6 di Glenn Van Straalen, reduce da una vittoria in Gara 2 durante il primo round del CIV Supersport, e Federico Caricasulo che si è visto soffiare la posizione all’ultimo giro per un sorpasso del pilota olandese.

Menzione d’onore per Yari Montella che ha firmato una partenza eccezionale dalla decima posizione e si è piazzato terzo alla prima frenata. Il pilota del Barni Spark Racing Team ha chiuso in undicesima posizione, dovendo anche scontare due long lap penality dopo l’incidente ad Assen con Can Öncü.

Gara positiva per Nicholas Spinelli che ha chiuso nono. Raffaele De Rosa, che partiva dalla 18° posizione per una caduta durante le qualifiche, non è riuscito a tentare la rimonta e ha chiuso in quindicesima posizione. Per quanto riguarda gli altri italiani, Andrea Mantovani del Team Evan Bros è ventesimo e Federico Fuligni ventitreesimo.

Appuntamento a domani con Gara 2 alle 12:30. Potete seguire tutti gli aggiornamenti del Campionato su LiveGP.it.

Victoria Ortega Cabrera