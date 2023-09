Nicolò Bulega vince anche gara-2 della Supersport ad Aragon, precedendo Stefano Manzi e Federico Caricasulo, che completano la tripletta italiana. Festa per il titolo rimandata a Portimao, con il penultimo weekend stagionale che andrà in scena l’ultimo fine settimana di settembre.

LA BANDIERA ROSSA DECIDE LA GARA

Nicolò Bulega ha vinto gara-2 precedendo Stefano Manzi di 2.6 secondi in soli 14 giri di gara. Proprio in quest’ultimo passaggio, Niki Tuuli è stato infatti protagonista di un brutto incidente in curva 4: il finlandese per fortuna è rimasto cosciente e subito è stato trasportato al centro medico. Con la gara che ormai aveva raggiunto i 2/3 di lunghezza, la direzione ha deciso di far terminare così la seconda manche della Supersport.

Nicolò Bulega ha archiviato la sua tredicesima vittoria stagionale, la sua quarta consecutiva; Stefano Manzi con la seconda posizione si è assicurato il suo diciottesimo podio, mentre Caricasulo il suo trentatreesimo.

Quarto posto conquistato da Bahattin Sofuoglu, primo della coppia MV Augusta chiusa da Marcel Schroetter alle sue spalle in quinta posizione. Un super risultato per il team MV Augusta Reparto Corse che centra con entrambe le sue punte la Top5. Alle loro spalle Jorge Navarro – seconda Yamaha dopo quella di Manzi e anche compagno di squadra – seguito dalla pari marca di Valentin Debise.

Yari Montella termina ottavo a seguito di una super rimonta, lui che in Gara2 è stato costretto a partire dal fondo della griglia a seguito di una anomalia nelle pressioni delle sue gomme. In Top10 sono arrivati anche altri due italiani: Raffaele De Rosa, incollato al posteriore del connazionale Yari, e Nicholas Spinelli che ha terminato così in decima posizione. Chiudono la cerchia tricolore Filippo Fuligni, classificatosi ventiduesimo, e Leonardo Taccini che ha chiuso ultimo in venticinquesima posizione.

Convolti in altri incidenti anche Van Straalen, protagonista di una caduta in curva 1 al primo giro di gara. Stessa sorte per Huertas che con la sua Kawasaki ha terminato la sua gara in curva 14, così come Lorenzo Dalla Porta che si è steso nella stessa curva due giri dopo lo spagnolo.

BULEGA RE DI ARAGON, TUTTI SUOI I RECORD

Nicolò Bulega re di Aragon, weekend dove è riuscito a prendersi tutti i record del circuito: miglior giro in assoluto in 1’52.306, primo tempo nella Superpole; miglior giro in Gara1 1’53.488; giro più veloce in gara in 1’53.191. Nicolò si è così preso tutto quello che poteva ad Aragon, al completo con la vittoria anche di Gara1 nella giornata di ieri.

I RISULTATI DI GARA2 DELLA SUPERSPORT AD ARAGON

Fabrizio Giuseppe Pignatelli