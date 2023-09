In Supersport è ancora il leader del campionato Nicolò Bulega a fare la voce grossa. Il pilota Ducati Aruba conquista l’ottava pole stagionale e oggi potrebbe ottenere ufficialmente il titolo mondiale, se riuscirà a guadagnare almeno 15 punti su Stefano Manzi. Per l’italiano sarebbe il secondo titolo internazionale dopo il trionfo datato 2015 nel CEV Moto3, quando riuscì a vincere ai danni di Albert Arenas, Aron Canet e Joan Mir. Bulega ha trovato nuova linfa vitale proprio nelle derivate di serie, dopo una difficile esperienza nei Mondiali Moto2 e Moto3.

Quattro italiani davanti a tutti

Quest’anno in Supersport siamo stati abituati a vedere gli italiani molto performanti e Portimao non ha segnalato eccezioni. Alle spalle di Nicolò Bulega partirà il suo rivale Stefano Manzi, che tenterà di tenere aperta la lotta al titolo almeno per Gara 2. Seguono le Ducati di Federico Caricasulo e Yari Montella. L’obbiettivo dei due sarà di certo salire sul podio.

Chiude la top 5 Marcel Schrotter con la MV Agusta, poi Glenn van Straalen. Settimo posto per un altro italiano (e un’altra Ducati): Raffaele De Rosa. A chiudere la top 10 un ottimo Valentin Debise e le Kawasaki di Can Oncu e Adrian Huertas. Da segnalare il buon undicesimo posto di Lorenzo Dalla Porta e il debutto di Andrea Migno, ventisettesimo con la Honda MIE.

Bulega ha il match point come Buis in Supersport 300

Bulega non è il solo che potrebbe chiudere già alle 16:15 in Gara 1 il Mondiale Supersport. Portimao vede, infatti, anche l’ultimo round della Supersport 300. In pole postition troviamo Josè Luis Perez Gonzalez, in classifica a -30 da Jeffrey Buis. A causa di guida irresponsabile nelle prove libere 2, l’olandese sarà costretto ad un long lap penalty in Gara 1, il che potrebbe far recuperare punti a Gonzalez, tenendo aperta la lotta al titolo per la gara di domani.

Francesco Sauta