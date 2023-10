Il weekend del WorldSSP sul saliscendi dell’Algarve si conclude con gara 2. Nicolò Bulega ha festeggiato ieri il titolo mondiale trionfando in gara 1, ma oggi la doppietta gli sfugge: Stefano Manzi batte il rivale dopo un duello spettacolare. Yari Montella è in terza posizione e completa un podio tutto italiano.

La cronaca

Bulega e Manzi partono insieme dalla prima fila, con Montella a seguire. I tre italiani distanziano subito il gruppo. A differenza di ieri, Nicolò non sembra avere il passo per scappare via. Il risultato è una lotta a tre, fatta di sorpassi continui. L’ultimo giro rappresenta il momento ideale per dare la zampata definitiva. Con un bel sorpasso, alla staccata di curva 1 Manzi scavalca la Ducati Aruba numero 11, una mossa che sarà decisiva. Montella va lungo in curva 3, perdendo la sua chance di lotta per la vittoria: al salernitano non resta che masticare amaro.

Anche in questa gara 2 Ducati e Yamaha monopolizzano il podio. Marcel Schrotter replica il quarto posto del sabato, difendendo alla grande l’onore della MV Agusta. Niki Tuuli è decimo e migliore delle Triumph in pista. Continua a faticare la Kawasaki: con Can Oncu è solo 15esima. Adrian Huertas cade di nuovo, nel corso del secondo giro.

Portimao fortunata per gli italiani

Manzi, Bulega e Montella dipingono con il tricolore il podio di gara 2 del WorldSSP nell’Algarve. Il resto della pattuglia tricolore si difende altrettanto bene. Federico Caricasulo è quinto sulla Ducati Althea, Raffaele De Rosa è settimo. Due piazzamenti più indietro troviamo Lorenzo Dalla Porta, sempre più a suo agio tra le derivate di serie. Per Andrea Migno, invece, la strada è più in salita. L’ex Moto3 porta la sua Honda al traguardo, in 23esima posizione. Prossima fermata a Jerez, per l’ultimo round della stagione.

Riccardo Trullo