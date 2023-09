Nicolò Bulega è campione del mondo WorldSSP 2023, al termine di gara 1 del round dell’Algarve. Sul saliscendi di Portimao, “Bulegas” comanda dall’inizio alla fine, chiudendo anzitempo i giochi per il titolo piloti. Stefano Manzi non riesce a rovinare la festa del riminese chiudendo secondo, mentre la Ducati è matematicamente campione del mondo costruttori.

WorldSSP, Algarve: la cavalcata trionfale di Bulega in gara 1

Nicolò comincia la giornata alla grande, abile nel firmare la Superpole ed il record della pista. Al pronti-via, l’italiano prova ad allungare seguito da Manzi, Yari Montella, Valentin Debise ed Jorge Navarro.

Bulega ha respinto tutti gli attacchi da parte della concorrenza e grazie ad una condotta perfetta di gara ha chiuso il Mondiale con 90 punti di margine. Manzi si è dovuto accontentare del secondo posto, Navarro del terzo.

MV e Triumph in top ten, bene gli italiani

Ducati e Yamaha si spartiscono le posizioni del podio di gara 1 nel penultimo round del WorldSSP nell’Algarve. MV Agusta sfiora, invece, la Top3 con Marcel Schrotter, quarto dopo essere partito dalla terza fila. Niki Tuuli è il miglior rappresentante della Triumph, nono dopo una bella rimonta dalle retrovie. Discorso diverso per la Kawasaki, fuori dalla top ten dopo un problema tecnico da parte di Adrian Huertas.

Altri due piloti italiani finiscono nella prima metà dello schieramento. Stiamo parlando di Federico Caricasulo e Lorenzo Dalla Porta, rispettivamente sesto e decimo. Problemi, invece, per Montella, costretto ad abbandonare la scena per un guasto meccanico. L’ultimo italiano al traguardo è Federico Fuligni, presente in 18esima posizione. Menzione finale anche per Andrea Migno (MIE Racing Honda), in crisi per un danno alla propria moto.

🏁 FINAL RESULTS from #WorldSSP Race 1 📊 🥇 @nbulega

🥈 Stefano Manzi

🥉 Jorge Navarro A decisive victory for the new WorldSSP World Champion Bulega! 🏆#PRTWorldSBK 🇵🇹 #Bu1eGAS pic.twitter.com/1u3MkwF57u — WorldSBK (@WorldSBK) September 30, 2023

Appuntamento ora a domani anche se per la classifica finale del Mondiale tutto sarà superfluo. Bulega è infatti già matematicamente certo della conquista del titolo dopo una stagione da incorniciare ed un sabato perfetto in quel di Portimao.

Riccardo Trullo