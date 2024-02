Oggi pomeriggio, al Misano World Circuit, è stato presentato il Team GYTR GRT Yamaha insieme alle R1 che Dominique Aegerter e Remy Gardner guideranno nella stagione 2024 del Mondiale Superbike.

FILIPPO CONTI: “OBIETTIVO LOTTARE PER I PRIMI POSTI”

La squadra capitanata da Filippo Conti ha chiuso il 2023 in crescendo, nonostante entrambi i piloti, Dominique Aegerter e Remy Gardner, fossero all’esordio in Superbike. Dominique era determinato a mettere in mostra le sue capacità dopo essersi laureato campione Supersport nel 2022, mentre Remy cercava di rilanciare la sua carriera dopo un 2022 in MotoGP da dimenticare.

L’andamento è stato positivo per entrambi i piloti, chiudendo la classifica generale del 2024 con Aegerter ottavo, seguito da Gardner per soli sette punti. Aegerter ha conquistato un terzo posto in Superpole a Phillip Island e due podi a Jerez. Gardner è salito sul podio a Most, mentre a Portimão e Jerez, ha sfiorato il terzo posto.

Filippo Conti, Team Manager GYTR GRT Yamaha, ha messo in chiaro gli obiettivi per la campagna 2024: “Siamo tutti entusiasti, avere Dominique e Remy con noi per un’altra stagione significa che possiamo continuare a progredire e riprendere da dove abbiamo lasciato lo scorso anno. Entrambi hanno avuto una stagione di debutto positiva, terminando alla grande, il che ci dà molta fiducia per il 2024. Vorremmo lottare regolarmente per i primi posti“.

AEGERTER: “VOGLIO VINCERE LA MIA PRIMA GARA NEL WORLDSBK”

Lo svizzero non ha iniziato il 2024 con il piede giusto, non riuscendo a partecipare ai test di Jerez e Portimão a causa di un infezione virale. Dominique tornerà in pista in occasione dell’ultimo test in programma a Phillip Island dal 19 al 20 febbraio. “Non vedo l’ora di iniziare la stagione 2024! Mi sto ancora riprendendo dall’infezione virale, ma sono ansioso di godermi il primo round a Phillip Island. L’anno scorso abbiamo terminato il campionato alla grande, l’obiettivo è continuare a migliorare e lottare costantemente per le prime posizioni. Mi piacerebbe salire di nuovo sul podio e provare a vincere la mia prima gara”, ha dichiarato Dominique Aegerter durante la presentazione del Team.

GARDNER: “LOTTEREMO PER RIMANERE NEI PRIMI POSTI”

L’australiano si è dimostrato fiducioso in vista dell’inizio della stagione, grazie anche all’ottima perfomance nei test di Jerez e Portimão, tracciati sempre favorevoli all’australiano: “La nostra stagione di debutto è stata positiva, abbiamo continuato a progredire ogni round e capirci gli uni con gli altri. Sono fiducioso che potremo avere un 2024 entusiasmante, inoltre le sessioni di test che abbiamo avuto sono state molto produttive. L’obiettivo è quello di rimanere regolarmente nei primi posti e di migliorare a ogni gara, con l’obiettivo di conquistare il mio primo podio in Superbike”, ha commentato Remy Gardner.

Victoria Ortega Cabrera