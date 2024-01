Il turco Toprak Razgatlıoğlu guida con il team ROKIT BMW la classifica assoluta, dopo il day-2 di test a Portimao del Mondiale Superbike. Era solo questione di tempo quindi per l’ex alfiere di Yamaha, subito competitivo con la moto tedesca dopo aver compiuto ben 73 giri ed aver firmato il giro veloce in 1:39.189.

Il portacolori del marchio teutonico fa paura anche nel passo gara, provato nel tardo pomeriggio, mostrandosi in grado di tenersi costantemente sul passo dell’ 1:40. I meccanici inoltre hanno potuto modificare e affinare molto la moto grazie alle super concessioni di cui per il 2024 dispone la BMW. Una modifica su tutte è la ciclistica, leggermente migliore e diversa rispetto alla versione S1000RR stradale, su cui si basa quella da corsa. Il lavoro della squadra bavarese si sta rivelando ottimo, con Razgatlıoğlu che ha mostrato già un feeling notevole a meno di un mese dal via del campionato.

Ottima due giorni anche per Nicolò Bulega che, con la Ducati Panigale del team Aruba.it, era fino ad oggi l’uomo da battere. Dopo i test ad Jerez conclusi e il day 1 in Portogallo chiuso in testa, il nostro connazionale ha dovuto accontentarsi del secondo posto oggi. Per l’italiano sono solo 86 i millesimi di distacco dal leader.

Yamaha insegue nel day-2 di Portimao

Terzo troviamo Alex Lowes, pilota Kawasaki Racing che ha realizzato il crono di 1:39.521 e 62 giri complessivi. Tanto lavoro sull’elettronica per il britannico che ha tenuto testa ai piloti Yamaha. In più performante, seppur non su moto factory, è Remy Gardner (GYTR), fermo ad oltre tre decimi da Toprak. L’americano è stato più competitivo di Locatelli e del veterano Rea, rispettivamente presenti in sesta e quinta posizione alle spalle della BMW di Van Der Mark.

Buona prova per Danilo Petrucci, discreta per il centauro Go Eleven Iannone. Continua il lavoro da parte di quest’ultimo, determinato a tornare competitivo dopo una lunga assenza dalle competizioni. Il primo si è posizionato ottavo, il secondo 17mo alla fine della giornata.

Menzione d’onore anche per lo spagnolo Ducati Aruba.it, Alvaro Bautista. L’infortunio al braccio, oltre alla zavorra extra prescritta dal regolamento, sono dei limiti notevoli per il campione del mondo in carica, 15mo assoluto nella classifica della giornata.

I RISULTATI DI OGGI A PORTIMAO

Damiano Cavallari