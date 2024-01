Dopo i test svolti a Jerez de la Frontera settimana scorsa, il paddock WorldSBK ha spostato le proprie operazioni in Portogallo, dove oggi è partita la due giorni di test a Portimão. Nicolò Bulega si è confermato in testa alla classifica, questa volta davanti a Toprak Razgatlıoğlu e Jonathan Rea.

BULEGA CONTINUA A SORPRENDERE: UNICO SOTTO 1’40”

Forse il termine “sorpresa” non è nemmeno più adatto a Nicolò Bulega. Il campione WorldSSP in carica conserva la vetta della classifica anche nella prima giornata di test a Portimão, così come aveva già fatto in entrambe le giornate in Andalusia. Il pilota Aruba.it Racing – Ducati è l’unico ad infrangere il muro del 1’40”, fermando il cronometro a 1:39.913. Il time attack dello scudiero di Borgo Panigale si è rivelato più che efficace. Scrutando velocemente i risultati della Superpole dello scorso anno, Bulega si sarebbe piazzato al 5° posto, giusto davanti al neo-compagno di squadra Álvaro Bautista. È proprio il bi-campione del Mondo in carica ad accusare un ritardo importante rispetto al giovane compagno di box in rampa di lancio. Bautista ha concluso la prima giornata di prove portoghesi al 8° posto in classifica in 1:40.673 (+0.760).

FINALMENTE RAZGATLIOGLU! YAMAHA INSEGUE

Tra le discese e le salite del Portogallo brilla finalmente Toprak Razgatlıoğlu in sella alla sua M-1000 RR. Questo forse è il primo acuto del pilota turco in sella alla BMW, capace di imporsi con il 2° crono di giornata in 1:40.007 (+0.094). Sicuramente il costruttore tedesco è stato aiutato dal fatto di aver già girato a Portimão giusto qualche settimana fa, ma il crono fatto segnare dal #54 è senza dubbio interessante. Sono ben 629 i millesimi che l’iridato 2021 ha rifilato al primo compagno di marca, ovvero Michael van der Mark: l’olandese ha concluso al 7° posto distante oltre sette decimi dal tempo di Bulega.

Ad inseguire la coppia di testa nella prima giornata di test a Portimão ci sono ben tre Yamaha. A capitanare il terzetto composto dalla casa dei tre Diapason c’è Jonathan Rea in 1:40.061 (+0.148). Il nordirlandese precede Remy Gardner, il quale si è dimostrato più che convincente in queste prime uscite stagionali. A chiudere c’è Andrea Locatelli, 5° ma solo due millesimi dietro a Gardner in 1:40.270 (+0.357).

SAM LOWES STUPISCE, HONDA E KAWASAKI IN TOP 10

Nonostante qualche intoppo nell’arco della giornata, un ottimo Sam Lowes chiude la prima giornata ai test di Portimão in 6ª posizione. L’ex Moto2 sta affinando al meglio il metodo di lavoro con il neonato Marc VDS Racing Team, con l’inglese che porta la sua V4R a soli 550 millesimi dal mattatore Bulega. All’interno dei primi dieci tempi della classifica c’è anche spazio per le due giapponesi Honda e Kawasaki: Xavi Vierge è 9° in 1:40.729 (+0.816), mentre Alex Lowes lo segue di soli 50 millesimi. Axel Bassani continua faticosamente il periodo di adattamento alla ZX-10RR: il pilota veneto segue i connazionali Danilo Petrucci (1:41.152) e Andrea Iannone (1:41.208) in 1:41.305, a quasi un secondo e mezzo dalla vetta e oltre sette decimi dal compagno di squadra Lowes.

TEST PORTIMÃO | I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA

Valentino Aggio

