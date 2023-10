Dopo solamente un giorno dalla fine della stagione 2023, l’azione torna in pista sul Circuito di Jerez-Ángel Nieto con i Test Ufficiali WorldSBK 2024. Una giornata di test interrotta a causa della pioggia, con importanti novità tra cui il ritorno di Andrea Iannone, il debutto di Nicolò Bulega e quello di Jonathan Rea in Yamaha.

ANDREA IANNONE: “ASPETTAVO DA TANTO QUESTO MOMENTO”

Riflettori puntati sul ritorno di Andrea Iannone dopo quattro anni di assenza dalle competizioni. The Maniac, insieme al Team GoEleven, ha completato 26 giri con un best lap di 1:41.922, prima che la pioggia facesse la sua comparsa spezzando il suo debutto: “Sono molto contento di essere qui. L’unica cosa che mi dispiace è che questa giornata sia stata rovinata dalla pioggia. Aspettavo da tanto tempo questo momento, quindi le condizioni non erano le migliori per ricominciare”.

Iannone ha commentato le sue sensazioni in questa prima giornata di test: “Ho fatto pochi giri a causa della pioggia, quindi abbiamo bisogno di più tempo per capire la moto, ma il feeling è stato buono. È sicuramente difficile tornare al livello di prima, ma al momento voglio solo divertirmi. Sono convinto che Ducati abbia fatto un bel lavoro, la moto mi piace”.

Il ritorno di The Maniac ha creato grande attesa e aspettative da parte degli appassionati e dai giornalisti: “Mi fa molto piacere vedere che c’è ancora dell’interesse nei miei confronti e che ci sono delle aspettative importanti. È bello sentire tutto questo calore e vicinanza. Spero di poter fare qualcosa di buono e di riuscire ad avvicinare più persone a questo campionato”.

DEBUTTO PER NICOLÒ BULEGA IN SBK

Il neo Campione della Superbike, Álvaro Bautista, che è caduto in curva 13, ha chiuso in quinta posizione dopo aver effettuato 24 giri. Dall’altro lato del box, Nicolò Bulega ha fatto il suo esordio nella WorldSBK con la Ducati Panigale V4R, moto che aveva già avuto l’opportunità di provare a luglio durante dei test.

“Purtroppo, ho girato poco per la pioggia. Dopo un weekend con la Supersport, quando passi alla Superbike, sembra di essere su un circuito completamente diverso. Sicuramente ho bisogno di fare un po’ più di kilometri, ma il primo approccio non è andato male. Non parto da zero perché sapevo cosa aspettarmi dopo il test di luglio, ma è passato tanto tempo da quando avevo guidato questa moto”, ha dichiarato Bulega al termine del primo giorno di test.

NUOVI COLORI PER JONATHAN REA

Occhi puntati sull’esordio di Jonathan Rea nel Team PATA Yamaha Prometeon, dopo una storia di successi che è durata nove anni in sella alla Kawasaki. Il pilota britannico è stato l’unico pilota Yamaha ufficiale a partecipare ai test, completando 12 giri che lo hanno portato a concludere quarto nella tabella dei tempi, nonostante una caduta senza conseguenze in curva 13.

Per quanto riguarda i team privati Yamaha, presenti Dominique Aegerter e Remy Gardner con i colori del GYTR GRT Yamaha. L’australiano ha concluso la prima giornata di test come il pilota più veloce, essendo stato l’unico a scendere sotto la soglia del 1:40. Aegerter è terzo e paga due decimi dal suo compagno di squadra.

BMW: TOPRAK ASSENTE

Per ragioni contrattuali, Yamaha non ha concesso a Toprak Razgatlioglu di testare la BMW M1000RR fino a dicembre. Di conseguenza, il pilota turco ha preferito non restare come spettatore e ha fatto ritorno a casa. Presenti in pista i due alfieri del Bonovo Action BMW, Garrett Gerloff e Scott Redding, rispettivamente ottavo e undicesimo.

NUOVO TEAM PER BASSANI E RINALDI

Axel Bassani, al debutto con il team ufficiale Kawasaki, ha ottenuto il decimo miglior tempo con un crono di 1:41.801. El Bocia è stato uno dei primi piloti a scendere in pista completando un totale di 27 giri. Anche Michael Rinaldi ha fatto il suo debutto con il nuovo team, Motocorsa Racing, segnando il secondo miglior tempo della giornata, a soli due decimi da Gardner.

SPAZIO ANCHE AI PILOTI SSP E MOTOGP

Tra gli esordi più commentati in Supersport, c’è il pilota spagnolo Adrián Huertas, che lascia Kawasaki per intraprendere una nuova avventura con il Team Aruba.it Racing. Il #99 ha voluto fare anche diversi giri per testare il suo feeling con la Ducati in condizioni di bagnato.

Lato MotoGP, in pista Lorenzo Savadori e Max Biaggi con la Aprilia e Michele Pirro con la Ducati, ancora dolorante dopo l’incidente in Gara 2 del CIV a Imola. Dei tre, solo Savadori ha approfittato delle condizioni di bagnato per effettuare diversi giri e prove di partenza.

Dal Circuito di Jerez-Ángel Nieto – Victoria Ortega Cabrera