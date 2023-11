Il campionato mondiale di Superbike (WorldSBK) è terminato un mese fa e alcuni team stanno affrontando gli ultimi test dell’anno, a Jerez, prima di andare in vacanza. ln vista del campionato del 2024, diverse squadre ufficiali scenderanno in pista a Jerez in questi giorni, tra cui Yamaha, Honda e Kawasaki.

Yamaha in pista nelle prime due giornate

Jonathan Rea e Andrea Locatelli scendono in pista nelle due prime giornate di test di Superbike, dopo quello di inizio novembre che aveva visto il sei volte campione del mondo per la prima volta in sella alla R1. Denning si mostra fiducioso in relazione all’adeguamento di Rea in Yamaha: “Sembra davvero a suo agio in sella alla moto. Come sempre in termini di passo e consistenza la sfida sta nell’ultimo paio di decimi. Tanto più conosce la moto, tanto più riuscirà a sfruttarne i vantaggi e tanto migliore sarà il suo passo. Magari potevano esserci dei dubbi sul fatto che, dopo nove anni sulla stessa moto, riuscisse a guidare qualcosa di nuovo. In ogni caso penso che questi dubbi siano svaniti dopo 15 giri percorsi nella prima giornata di test”.

Domani e dopodomani tocca a Honda e Kawasaki

Mercoledì 22 e giovedì 23 novembre scenderanno in pista a Jerez Kawasaki e Honda. Xavi Vierge e Iker Lecuona avranno l’occasione di provare la nuova CBR1000RR-R. La moto porta grandi novità che dovrebbero renderla più competitiva rispetto al modello precedente. La Honda è stata parecchio rinnovata rispetto al modello precedente e i due piloti HRC non vedono l’ora di guidarla a Jerez e di portarla in pista per il mondiale 2024 di WorldSBK. Con loro sarà presente anche il tester Tetsuta Nagashima. Nel frattempo Axel Bassani avrà l’occasione di studiare in maniera più approfondita la sua Ninja ZX-10RR, per trovare il giusto feeling in sella alla sua nuova moto.

Al via la stagione 2024 del WSBK

La stagione 2024 del campionato mondiale di Superbike inizierà con test ufficiali per tutti a metà febbraio a Phillip Island, sede della gara di apertura della prossima stagione. Prima di allora, sono previste altre due sessioni di test europei a gennaio, uno sempre a Jerez e l’altro nel circuito di Portimao.

Claudia Barchiesi