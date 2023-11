Chi ben comincia, è a metà dell’opera. Se questo proverbio è vero, allora Andrea Iannone è già ad un buonissimo punto nel mondiale Superbike, visti i risultati dei test di Jerez. Nella seconda giornata, il pilota di Vasto ha concluso la sessione con il quinto tempo, prendendo subito confidenza con la Ducati Panigale V4R gestita dal team GoEleven. “The Maniac” proseguirà nei prossimi mesi l’apprendistato con il mondiale delle derivate, prima dell’inizio della stagione 2024.

WorldSBK | Andrea Iannone è già veloce nei test di Jerez

Durante la sessione del martedì, Iannone ha cercato soprattutto di accumulare giri e km in sella alla Panigale. Tuttavia, l’arrivo della pioggia gli ha permesso di completare solo 26 giri, con il suo best lap in 1’41″922. L’abruzzese ha girato poco più di due secondi sopra il miglior crono di Remy Gardner, il quale ha completato la prova in 1’39″837. Tutto sommato non male, considerate le circostanze e lo stop forzato di quattro anni.

La sessione del mercoledì è stata più impegnativa. Appena l’asfalto si è asciugato, il numero 29 ha iniziato a mettere su un long run, arrivando a percorrere ben 70 tornate, con il giro più veloce ottenuto in 1’39″335, limando la prestazione del giorno prima di quasi due secondi e mezzo, e chiudendo con il quinto tempo nella classifica dei tempi, con Gardner che si è confermato il più veloce. Andrea ha avuto modo di provare la SCQ, la mescola che Pirelli mette a disposizione per le qualifiche e per la Superpole Race.

L’ex MotoGP punta già in alto

Al termine della due giorni dei test di Jerez, Andrea Iannone non ha nascosto il suo entusiasmo: “È stato molto divertente, me la sono goduta“, ha commentato. “Il mio feeling con la moto migliorava ad ogni uscita, ed ad ogni run. È stato molto interessante, in quanto il risultato finale mi ha sorpreso un po’, come il feeling con la gomma e tutto il resto. Abbiamo tanto lavoro da fare, ma siamo partiti con il piede giusto. Bene“.

Siccome l’appetito vien mangiando, le buone performance in questi test hanno già fatto venire l’acquolina in bocca al vastese: “Abbiamo ambizioni molto grandi“, ha detto. “Io voglio tornare, ma voglio farlo ad alti livelli. Voglio raggiungere questi risultati e arrivare al top. Comunque, so che sarà molto difficile, perché il livello qui è molto alto. Sono tutti vicini, ma credo che per noi, in questo primo test, sia difficile fare poco meglio di così. La moto mi ha impressionato in positivo, e anche le gomme. Sono molto intuitive. Sentivi il limite delle coperture e della moto, e credo che sia una buona cosa“.

