Giusto poche ore Kawasaki, un altro colosso WorldSBK si è presentato in vista della stagione 2024. Per il terzo anno consecutivo Team HRC conferma la coppia spagnola formata da Iker Lecuona e Xavi Vierge: fare meglio del 2023 è obbligatorio.

RIVOLUZIONE INTERNA: ESCÁMEZ È IL NUOVO TEAM MANAGER

Team HRC si presenta al via della 6ª stagione in veste di squadra ufficiale con una rinnovata Honda CBR1000RR-R. Il 2023 non ha dato i risultati sperati, anzi: il colosso di Tokyo conta un solo podio nell’arco dell’intera stagione con Xavi Vierge in Gara 2 a Mandalika, secondo appuntamento della passata stagione. La classifica costruttori non lascia scampo a Team HRC: 5ª ed ultima posizione per il costruttore giapponese, dietro anche a BMW di soli 19 punti.

C’è un nuovo volto nel Team HRC: José Manuel Escámez è il nuovo team manager. Il sostituto dell’ex pilota Leon Camier arriva da alcuni anni passati in MotoGP ed è pronto ad una nuova sfida: “Lavorerò nella stessa azienda, quindi la transizione tra i due paddock non è stata complicata. Dobbiamo continuare a crescere e sviluppare la Fireblade, migliorando così i risultati rispetto allo scorso anno. Dobbiamo provare tutte le nuove parti della moto, trovando così un buon setup di base. Una volta fatto ciò, credo che si possa lottare costantemente per la top 5 con qualche podio“.

IKER LECUONA: “VOGLIO LOTTARE PER IL PODIO”

Iker Lecuona è senza dubbio il pilota più talentuoso della coppia Team HRC. Lo spagnolo, dopo l’esperienza in MotoGP con KTM tra 2020 e 2021, ha trovato in Honda un ambiente dove crescere con più calma. Nella scorsa stagione le complicate sostituzioni in MotoGP non hanno permesso allo spagnolo di esprimere tutto il suo potenziale, dovendosi così accontentare del 10° posto in campionato. “Tra la moto del 2024 e quella nuova c’è molta differenza – esordisce Lecuona -. La moto provata a Dicembre aveva sia l’aerodinamica che l’elettronica differenti: piccoli dettagli, ma che possono fare la differenza. Sento la moto più stabile e facile da controllare, il che mi permette di usare meglio la potenza e frenare più tardi. L’obiettivo è quello di lottare per il podio, risultato arrivato nel primo anno in WorldSBK ma non nella scorsa stagione“.

XAVI VIERGE: “C’È DEL POTENZIALE CON LA NUOVA FIREBLADE”

Così come il compagno di box, anche Xavi Vierge è rimasto piacevolmente sorpreso dalla nuova CBR1000RR-R. L’ex pilota Moto2 spagnolo ha chiuso la scorsa stagione al 10° posto, sfruttando la propria costanza di risultati e rimanendo all’interno dei 10 nella maggior parte delle manche. “Non vedo l’ora che cominci la stagione: come Team HRC, diciamo sempre di voler vincere. I giapponesi hanno fatto dei grandi sacrifici per muoverci in questa direzione – dichiara Vierge -. Dobbiamo migliore in ogni area della moto: possiamo frenare più tardi, ma verso la fine della staccata abbiamo qualche problema nel fermare la moto. L’elettronica e la percorrenza di curva sono migliorate, abbiamo del potenziale da dover sfruttare trovando un setup di base adeguato“.

