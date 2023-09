La BMW completa il quartetto di piloti per la prossima stagione. Nel 2024 Scott Redding resterà affiliato alla casa bavarese, ma si trasferirà nel team satellite Bonovo Action, al fianco di Garrett Gerloff. Michael Van Den Mark resta nella struttura factory e farà da scudiero al neo acquisto Toprak Razgatlioglu.

BMW rivoluziona la sua operazione 2024 con Scott Redding “satellite”

Per la prossima stagione BMW vuole investire molto di più nel progetto Superbike. Per prima cosa si è assicurata il miglior pilota del lotto, quel Toprak Razgatlioglu che ha lasciato la sua Yamaha per cercare nuove sfide. Restava da decidere il nome del suo scudiero e alla fine ha prevalso Van Den Mark. L’olandese, al netto degli infortuni patiti nelle ultime due stagioni, è quello che ha tratto il meglio dalla M1000RR, ottenendo un successo nella Superpole Race a Portimao nel 2022.

Scott Redding, dal canto suo, ha visto confermata la fiducia, anche se dovrà accontentarsi di un posto nella formazione satellite. Avrà comunque le stesse moto della struttura interna e lo stesso supporto. Garrett Gerloff rimane al suo posto.

“Con questa nuova sistemazione, siamo superbamente pronti per il mondiale WSBK 2024“, ha detto Markus Schramm, direttore di BMW Motorrad. “Scott Redding è un gran pilota, e apprezziamo che sia rimasto fedele al nostro progetto Superbike, mettendo le sue abilità al servizio del team Bonovo. La sua esperienza, la sua velocità, e la sua esperienza saranno componenti chiave mentre ottimizziamo i nostri obiettivi comuni con Garrett Gerloff e l’intero team. L’aggiunta di Toprak Razgatlioglu ci permette di distribuire i nostri piloti ufficiali tra due squadre competitive. Con Michael Van Den Mark nel ROKiT BMW World Superbike Team, abbiamo la formazione ideale per il nostro progetto“.

L’elemento che manca al progetto bavarese è Loris Baz. Il francese è escluso dalla rosa e deve cercare una sella per la prossima stagione.

Riccardo Trullo