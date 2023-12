Dopo quelle della MotoGP, sono uscite le entry list anche del WorldSBK per la stagione 2024. Tanti i temi da sviscerare in vista del prossimo anno, a partire dalla classe regina delle derivate di serie, passando poi alle classi di contorno.

CONFERMATI GLI UFFICIALI, RABAT-PUCCETTI ULTIMO TASSELLO

Il valzer dei piloti ufficiali WorldSBK è già stato ampiamente trattato nel corso della stagione. Toprak Razgatlıoğlu ha già avuto modo di conoscere la M1000RR, così come il sei volte iridato Jonathan Rea ha già girato con la Yamaha R1. Kawasaki, dopo l’addio del nordirlandese, ha deciso di puntare sul giovane pilota veneto Axel Bassani. L’ultimo ingresso degno di nota per quanto riguarda i team ufficiali è quello di Nicolò Bulega: il neo-campione WorldSSP affiancherà il due volte iridato Álvaro Bautista, mentre la situazione in HRC rimane invariata.

Piuttosto movimentata la situazione nelle squadre indipendenti. Partendo da Ducati, nel corso dell’anno è stato annunciato l’ingresso di un nuovo team. Marc VDS Racing Team approda dalla Moto2 con Sam Lowes, il quale guiderà la Panigale V4R. Go Eleven ha deciso di puntare su Andrea Iannone, la cui squalifica per doping è terminata proprio nella giornata di ieri. Michael Ruben Rinaldi, una volta persa la sella ufficiale, ha ripiegato su Motocorsa Racing. L’unica novità in Yamaha riguarda Philipp Öttl, nuovo pilota GMT94 che andrà a sostituire Lorenzo Baldassarri. Il team Bonovo Action accoglie il velocissimo Scott Redding, reduce dalla retrocessione dopo un 2023 non all’altezza. MIE Racing Honda ha deciso di promuovere la coppia di piloti protagonisti nel WorldSSP 2023, formata da Tarran Mackenzie e Adam Norrodin. Puccetti Racing ha annunciato la firma di Esteve “Tito” Rabat, mentre rimane un mistero la presenza o meno sia del team Pedercini che di Orelac.

LA SITUAZIONE NEL WORLDSSP: DE ROSA CON QJ MOTOR

Nel WorldSSP Ducati Aruba, il team campione del mondo, ha scelto di rimpiazzare Bulega con il giovane Adrián Huertas, campione in Supersport 300 nel 2021. Anche quest’anno Stefano Manzi tenterà l’assalto al titolo con Yamaha Ten Kate, affiancato da Glenn Van Straalen. Interessanti i ritorni in categoria di Lucas Mahias e Lorenzo Baldassarri, rispettivamente in Yamaha GMT94 e in Ducati Orelac. MV Agusta, Ducati Barni e Kawasaki Puccetti confermano i loro piloti, mentre Ducati Althea raddoppia il suo impegno con Niccolò Antonelli e Piotr Biesiekirski. Interessanti anche i passaggi di Caricasulo in MV Agusta Motozoo, Niki Tuuli in Ducati EAB e Valentin Debise in Yamaha Evan Bros. Da segnalare anche la rivoluzione in casa Triumph che schiererà ben due team: uno formato da Vostatek e Booth-Amos e l’altro da Navarro e McPhee. MIE Racing punterà sugli ex Moto3 Kaito Toba e Khairul Idham Pawi.

Nel WorldSSP Challenge gareggeranno ben quattro italiani su sei partecipanti: Federico Fuligni confermato in Orelac, Gabriele Giannini debutterà a tempo pieno con Kawasaki Prodina, il campione italiano di categoria Simone Corsi con Renzi Corse. Luke Power è stato confermato nel team Motozoo, che schiererà due MV Agusta F3 800 RR. Tom Edwards passerà alla Ducati del D34G Racing. Novità assoluta è l’ingresso di QJ Motor: il costruttore cinese schiererà una GSR 800 con l’esperto pilota Raffaele De Rosa.

TANTE NOVITÀ ANCHE NEL WORLDSSP300

Per il WorldSSP300 il discorso delle entry list è molto simile. Molte, infatti, sono le squadre che hanno cambiato i loro assetti nella entry class del WorldSBK, a partire dal campione del mondo Jeffrey Buis, passato a KTM al fianco di Phillip Tonn. Il suo posto in Kawasaki MTM al fianco di Loris Veneman, lo prenderà Mirko Gennai. Rimarranno saldi il team Yamaha AG Motorsport con Matteo Vannucci e Raffaele Tragni, così come Marco Gaggi in Yamaha BrCorse, che ha scelto di puntare su Mahendra. Molto interessante anche la line-up di KOVE, che punterà su Marc Garcia e Julio Garcia Gonzalez. Mattia Martella passerà in Kawasaki GP Project, Kevin Sabatucci in Kawasaki Flembbo-Pl, così come Petr Svoboda. Rivoluzione in casa Prodina con Bruno Ieraci e Giacomo Zannini. Infine entreranno anche Michel Agazzi con Yamaha MS e il team Yamaha Motoxracing che schiererà Emiliano Ercolani ed Elia Bartolini.

Francesco Sauta