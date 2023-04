Il weekend del WorldSBK in Olanda celebra la seconda tripletta stagionale di Álvaro Bautista e Ducati. Il campione del Mondo in carica ha dimostrato, ancora una volta, di essere il miglior interprete della Panigale V4R. Dietro di lui, il costruttore che esce meglio da Assen è Yamaha, che ha trovato ottimi risultati da ben quattro piloti.

YAMAHA CONTA SU TOPRAK, MA NON SOLO

Certo, la punta della casa dei tre Diapason è indubbiamente Toprak Razgatlıoğlu. Il pilota turco, ora al centro del mercato per un eventuale passaggio in MotoGP il prossimo anno, ha portato a casa ben tre podi nel WorldSBK in Olanda. Due terzi posti sia in Gara 1 che in Superpole Race, mentre in Gara 2 il #54 è salito sul secondo gradino del podio. Sale a otto il conto dei podi per Razgatlıoğlu nel 2023, salendo così in seconda posizione nella classifica mondiale. Il campione 2021 conta 118 punti nella graduatoria, già 56 lunghezze dietro il rivale di classifica Bautista.

Se Yamaha può contare sul proprio miglior pilota, anche Andrea Locatelli fa sentire il proprio contributo. Dopo un 2022 non indimenticabile, il pilota bergamasco ha iniziato questa stagione sugli scudi. Dopo il 3° posto in Gara 2 a Phillip Island, Locatelli è salito due volte sul podio a Mandalika. Ad Assen Locatelli ha completato un altro weekend da incorniciare: in Gara 1 è arrivato un 4° posto dietro ai “fantastici tre”, mentre in Superpole Race è 5°. In Gara 2 il #55 ha sfruttato al meglio la caduta di Jonathan Rea, conquistando il 3° posto. La classifica vede l’italiano in terza posizione a 104 punti, solo 14 in meno rispetto a Razgatlıoğlu.

UN GRANDE WEEKEND ANCHE PER GRT

Yamaha non ha potuto contare solo sui due piloti ufficiali, ma anche sul team satellite GYTR GRT Yamaha. I due debuttanti d’eccezione Dominique Aegerter e Remy Gardner hanno finalmente concretizzato i lampi di velocità visti sia a Phillip Island che a Mandalika. Il pilota svizzero, arrivato da due mondiali nel WorldSSP, ha dimostrato di essersi adattato velocemente alla Yamaha R1 nel WorldSBK in Olanda. Il campione in carica della MotoE è stato davvero veloce ad Assen, portando a casa un 6° ed un 7° posto in Gara 1 e Superpole Race. Il miglior risultato è però arrivato in Gara 2, dove lo svizzero ha fatto una grande progressione negli ultimi passaggi di gara. Una volta passati sia Gardner che Scott Redding, Aegerter è tornato su velocemente sulla Ducati di Axel Bassani. All’ultimo giro lo svizzero si è buttato all’interno del veneto nella chicane finale: il pilota di Motocorsa ha allargato la traiettoria, tagliando così la curva. La Direzione Gara ha deciso di penalizzare Bassani, dando così la 4^ piazza all’elvetico.

Remy Gardner ha messo a segno due ottime gare lunghe: l’australiano, campione della Moto2 solo due anni fa, è arrivato 8° il Sabato e 6° la Domenica. L’unica “macchia” nel weekend dell’ex KTM in MotoGP è il 12° posto in Superpole Race. Guardando i risultati, tutti i rookie della categoria faticano terribilmente nella gara veloce. È senza dubbio un format al quale i nuovi piloti del WorldSBK si devono abituare.

YAMAHA MEGLIO DI DUCATI NEI TEAM: GRT PRIMO INDIPENDENTE

I numeri non mentono, non fanno eccezione quelli del WorldSBK in Olanda. Il titolo recita: “Yamaha fermata solo da Bautista ad Assen“. Mai frase fu più vera: ora lo spieghiamo con calma. Álvaro Bautista esce dall’Università del Motociclismo con 62 punti in tasca, arrivati dalle tre vittorie: il compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi ne totalizza solo 7. Dietro all’alfiere di Aruba.it Racing ci sono i due piloti Yamaha Razgatlıoğlu e Locatelli: il turco ha totalizzato 43 punti, mentre il bergamasco 34. Facendo un rapido conto, si nota come la formazione Yamaha totalizzi 77 punti, contro i 69 di Ducati. Ciò fa della squadra gestita da Andrea Dosoli il miglior team del round disputato nei Paesi Bassi. Nella classifica a squadre, la coppia Yamaha si trova a 222 punti, solo 6 in meno di Aruba.it Racing (228).

Passando alla classifica degli Indipendenti, non c’è storia: Bassani “pareggia” con Aegerter a quota 26 punti portati a casa, mentre Gardner ne conta 18. Il team GYTR GRT Yamaha festeggia così 44 punti, il miglior dato tra le moto non ufficiali (mettendosi dietro sia Honda che BMW, ndr). La seconda formazione di Iwata è attualmente al 4° posto nella classifica a squadre dopo tre round stagionali.

Valentino Aggio

