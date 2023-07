Nella Superpole del Mondiale Superbike a Most, sono totalmente cambiati i valori in campo, con Toprak Razgatlioglu incredibilmente primo davanti a due Ducati. Tra queste non figura il leader del campionato Alvaro Bautista, solo quattordicesimo. Che questo possa significare una rimonta di Toprak anche nella classifica del campionato?

Come hanno anche detto entrambi i contendenti al titolo, con cinque round ancora da disputare tutto può ancora accadere e i 70 punti di svantaggio possono essere totalmente rimarginati. I 250 giri restituiti al motore Yamaha e i 500 complessivi tolti a Ducati potrebbero essere determinanti in questo senso.

Dietro a Razgatlioglu si piazza Petrucci

Razgatlioglu ha ottenuto il giro più veloce con quasi mezzo secondo sul primo degli inseguitori, ossia Danilo Petrucci. Da Misano il pilota ternano sta dimostrando grande velocità, un segnale importante dopo delle prime gare in cui è stato abbastanza anonimo. Segue Remy Gardner, che ha guadagnato due posizioni su Bassani e Rinaldi, a cui hanno tolto i tempi per averlo fatto segnare in regime di bandiera gialla. Quinto Jonathan Rea, che è anche caduto durante la sessione. A precederlo Axel Bassani e Michael Ruben Rinaldi.

Delude Bautista e stupisce Gerloff

Supisce Garrett Gerloff, settimo in generale e primo delle BMW. L’americano torna a farsi vedere, dopo una stagione in Yamaha davvero poco esaltante. A seguire Andrea Locatelli, in ottava posizione. Decimo, invece, Dominique Aegerter, caduto a fine sessione. A precederlo Xavi Vierge in nona posizione, lo segue l’altra Honda di Iker Lecuona in undicesima piazza. Poi Alex Lowes, Loris Baz.

Il quattordicesimo posto di Alvaro Bautista è un risultato deludente per il leader e dominatore del campionato, soprattutto considerando che ben tre piloti dello stesso marchio gli stanno davanti. Sicuramente lo spagnolo rimonterà in gara, tornando nelle posizioni di testa, visto il passo mostrato nelle libere. Quindicesimo Scott Redding, seguito da Lorenzo Baldassarri, mentre è diciottesimo il rientrante dall’infortunio Michael Van der Mark.

Appuntamento per le 14:00, quando scatterà Gara 1 con Razgatlioglu pronto a partire davanti a tutti.

Francesco Sauta