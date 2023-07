Nella Superpole Race di Most del Mondiale Superbike, è stato Toprak Razgatlioglu a spuntarla, sorpassando prima Axel Bassani e poi Jonathan Rea, andando a vincere con un buon distacco sul pilota Kawasaki, che aveva vinto in Gara 1. Il turco ha rispettato le aspettative e se andasse a vincere anche Gara 2 riaprirebbe ufficialmente il campionato, che fino a poco tempo fa sembrava ormai chiuso visto lo strapotere del binomio Bautista-Ducati.

Bautista limita i danni ottenendo il podio

Alvaro Bautista ha fatto dei primi giri incredibili, guadagnando ben nove posizioni. All’ultimo passaggio ha raggiungo Axel Bassani, passandolo e chiudendo in terza posizione. Un risultato importante non solo per la classifica ma anche in vista di Gara 2, in cui se la potrà giocare con Razgatlioglu e con Rea partendo, insieme a loro, in prima fila.

Termina quarto il già citato Bassani, seguito da Michael Ruben Rinaldi, coinvolto in un contatto al primo giro con Xavi Vierge, che è caduto. Seguono un ottimo Remy Garder e Alex Lowes. Ottavo Danilo Petrucci, nonostante il lungo in curva 1 in partenza. Chiude a punti Garrett Gerloff, che concretizza la velocità mostrata nelle libere.

Botto al via, ritirato Locatelli

Fuori dalla zona punti Iker Lecuona, decimo davanti a Dominique Aegerter. Alle loro spalle seguono le BMW di Loris Baz, Scott Redding e Michael van der Mark. Da segnalare il grande incidente al via tra Phillip Oettl, Lorenzo Baldassarri e Hafizh Syahrin. Nessuno dei piloti ha subito conseguenze. Ritirato anche Andrea Locatelli, anch’egli al primo giro della corsa

Francesco Sauta