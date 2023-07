WorldSBK | Most: Razgatlioglu davanti Gardner e Petrucci nelle prove del venerdì

Per il terzo anno di fila Most accoglie il WorldSBK ed il fine settimana inizia con Toprak Razgatlioglu ad imporre la propria legge sugli avversari. Il turco di casa Yamaha batte il compagno di marca Remy Gardner di pochi millesimi, mentre al terzo posto si classifica la Ducati Panigale Barni di Petrucci, nostro ospite nell’ultima puntata di Motorbike Circus. Bautista sesto alle spalle di Rinaldi e Bassani. Indietro Rea, decimo a mezzo secondo dalla vetta.

RAZGATLIOGLU IN TESTA, SORPRESA GARDNER

La prima giornata di azione in pista nell’Autodromo ceco di Most ha offerto al pubblico due turni decisamente interessanti. Al miglior tempo segnato da Scott Redding nelle umide FP1 (1:33.926) è seguita la eccellente prestazione di Toprak Razgatlioglu, al comando della classifica una volta sventolata la bandiera a scacchi del turno pomeridiano. Il Campione del Mondo 2021 ha avuto la meglio sulla sorpresa della giornata, Remy Gardner, secondo in sella alla Yamaha R1 GRT. L’australiano si è fermato a soli dodici millesimi da Razgatlioglu, impressionando alla prima esperienza vera e propria nel tracciato ceco.

PETRUCCI TERZO, MIGLIOR DUCATI IN CLASSIFICA

A poco più di un decimo dalla vetta si è posizionata la Ducati Barni di Danilo Petrucci, record nei primi due intertempi ma più lento di qualche decimo nella parte restante del circuito. Ciò nonostante, il ternano ha messo a referto un ottimo 1:32.471, imponendosi come miglior pilota Ducati in classifica, appena davanti a Michael Ruben Rinaldi, Axel Bassani ed il leader del mondiale Alvaro Bautista. Nel corso delle FP2, quindi, sono stati tre i piloti indipendenti capaci di ottenere un posto in Top5.

REA E KAWASAKI PER ORA ATTARDATI

Dopo Bautista, attardato di quasi tre decimi, il ritardo da Razgatlioglu supera il mezzo secondo con Andrea Locatelli, Dominique Aegerter (caduto in curva 1 a fine sessione) e Jonathan Rea, tutti racchiusi in solamente sei millesimi. Doppia caduta per Alex Lowes, undicesimo al termine del primo giorno di prove davanti alla BMW Bonovo di Gerloff ed alla Honda HRC di Iker Lecuona. Più attardato Xavi Vierge, sedicesimo alle spalle di Baz e Oettl. Sessione priva di km significativi per il convalescente Michael van der Mark, lontano dalle piste a causa della frattura del femore sinistro rimediata ad Assen. L’olandese ha percorso solamente 5 giri, restando ai box dopo la caduta sofferta nei primi minuti della sessione.

WORLDSBK | MOST | CLASSIFICA COMBINATA FP1+FP2

Matteo Pittaccio