Nell’ultima gara del Mondiale Superbike di Most, è stato Alvaro Bautista il vincitore. Da Portimao 2021, quindi quasi due anni fa, in un weekend non vincevano tre diversi piloti. Lo spagnolo, inoltre, ha sorpassato Doug Polen nel numero di vittorie conquistate in una singola stagione: 18 contro le 17 ottenute dell’americano nel 1991, entrambi con a disposizione 24 gare.

Razgatlioglu cade, Petrucci e Rea sul podio

Probabilmente Bautista, con questa vittoria, mette una pietra tombale sul campionato, soprattutto considerando l’errore di Toprak Razgatlioglu, caduto nel tentativo di batterlo. Sul podio salgono Danilo Petrucci e Jonathan Rea, protagonisti di un acceso duello che ha visto prevalere il pilota ternano. Seguono le Ducati di Axel Bassani e Michael Ruben Rinaldi, entrambi autori di una gara solida e senza sbavature.

In difficoltà BMW

Sesta posizione per Remy Gardner davanti al compagno di marca Andrea Locatelli. A seguire Scott Redding, ottavo. Il risultato per BMW, ma anche per Redding, è molto deludente considerando che lo scorso anno ha ottenuto un podio. Completano la top 10 Xavi Vierge e Loris Baz. A seguire Dominique Aegerter, Iker Lecuona e Philipp Oetll. A punti anche Alex Lowes e Michael van der Mark, sedicesimo Roberto Tamburini. Da segnalare la caduta di Garrett Gerloff in curva 1.

Il Mondiale Superbike va in vacanza per un mese, per tornare a Magny Cours, nel secondo weekend di settembre. La classifica vede Alvaro Bautista a quota 427 punti, staccato di 74 punti da Toprak Razgatlioglu.

Francesco Sauta