Un’altra grande prova per Alvaro Bautista, che conquista la terza pole position consecutiva. Speciale averlo fatto nel circuito di casa di Ducati, che sogna un’ennesima tripletta. Sarebbe la quarta in stagione su cinque round, per un totale di 14 vittorie. Un dominio con pochi eguali nella storia del Mondiale Superbike.

Ducati mostra i muscoli: tre piloti in top 5

Secondo posto per Toprak Razgatlioglu, l’unico pilota non-Ducati ad essere stato in grado di impensierire il leader del campionato Alvaro Bautista. Il turco sogna di arrivare davanti al rivale spagnolo, per riaprire un campionato che al momento sembra ad appannaggio solamente di Alvaro.

Seguono la Yamaha di Toprak ben tre Ducati, a cominciare dalla seconda Aruba di Michael Ruben Rinaldi, che completa la prima fila. Quarto, invece, uno stupefacente Danilo Petrucci con la Ducati Barni Spark. L’italiano ha superato ogni più rosea aspettativa, classificandosi al momento come primo degli indipendenti. Lo segue Axel Bassani, che sogna il podio, che in questa stagione ancora non è mai arrivato.

Rea salva una Kawasaki in alto mare

Sesto posto per Jonathan Rea, a più di mezzo secondo dalla Ducati di Bautista. Il britannico continua a tenere a galla Kawasaki, attualmente in grande difficoltà come dimostrano i risultati di Axel Lowes, decimo ad un secondo dalla testa della classifica e protagonista di una caduta, nonché i team indipendenti, che occupano le ultime posizioni in griglia.

P7 un veloce Dominique Aegerter, dall’inizio dell’anno sempre concreto. A seguirlo Iker Lecuona e il team mate Remy Gardner, poi il già citato Lowes. P11 per un Andrea Locatelli in sofferenza, seguito da Scott Redding, anche lui protagonista di una caduta a fine sessione.

La sessione è terminata a poco meno di due minuti dal termine con l’esposizione della bandiera rossa, conseguente alla rottura della BMW di Gabriele Ruiu, che ha sparso olio nel terzo settore della pista.

Appuntamento per le 14:00, quando partirà Gara 1. Sarà ancora Bautista a passare per primo sotto la bandiera a scacchi?

Francesco Sauta