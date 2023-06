È la terza tripletta consecutiva per Álvaro Bautista in questa stagione WorldSBK sul circuito di Misano. Il pilota di Aruba.it – Racing ha dominato anche Gara 2, così come successo in Gara 1 ieri pomeriggio. Ducati non riesce a completare la doppietta come nel Sabato, dato che Michael Ruben Rinaldi è caduto in un contatto con Toprak Razgatlıoğlu a 6 giri dalla fine della corsa. Sul podio sale quindi la Ducati di Motocorsa Racing, guidata da Axel Bassani.

UN’ALTRA PASSERELLA PER BAUTISTA E DUCATI

Il WorldSBK a Misano ha visto un’altra tripletta per Álvaro Bautista, ora vincitore di 14 manche sulle 15 in questo 2023. Lo spagnolo non ha avuto il migliore degli start, cedendo così la prima posizione a Razgatlıoğlu. Il turco di Yamaha ha provato a mantenere la leadership della corsa, ma dopo un solo giro si è visto sfilare la Panigale V4R gialla del campione del Mondo. Da lì in poi è la fotocopia di Gara 1 per quanto riguarda lo spagnolo: Bautista ha impresso il proprio ritmo, staccandosi sempre più dalla coppia formata da Razgatlıoğlu e Rinaldi.

ECCESSO DI FOGA PER RINALDI, CHE CADE E BUTTA VIA IL PODIO

Il team Aruba.it Racing – Ducati non è riuscito a completare la doppietta, come successo in Gara 1. Se Bautista si è confermato ancora una volta il solo ed unico dominatore del WorldSBK anche a Misano, è mancato Michael Ruben Rinaldi. Il #21 ha avuto una bella progressione all’interno della corsa, sopravanzando Toprak Razgatlıoğlu e dando vita ad un bel duello col turco di Yamaha.

I due si sono scambiati dei sorpassi, ma Rinaldi ha avuto la pessima idea di confrontarsi con Razgatlıoğlu in staccata. A dire il vero è sembrato più un errore, quello che a 6 giri dalla fine della corsa ha concluso prematuramente la corsa di Michael Ruben Rinaldi. L’alfiere Ducati, in lotta col #54, sembra aver calcolato male la staccata alla “Variante del Parco“: l’epilogo è tragico per il #21, che tocca con l’anteriore il posteriore della R1 e cade, buttando via quantomeno un podio che sembrava certo. Nella pista dove Rinaldi è sempre andato forte, il #21 cercava sicuramente un ottimo risultato anche in ottica del rinnovo per il prossimo anno.

PRIMO PODIO STAGIONALE PER BASSANI, REA E VIERGE INSEGUONO

Chi approfitta della caduta di Rinaldi è senza dubbio Axel Bassani, che conclude Gara 2 del WorldSBK a Misano sul terzo gradino del podio. Il veneto del Motocorsa Racing ha tenuto a bada per tutta la durata della corsa la Kawasaki di Jonathan Rea, che chiude il secondo weekend del 2023 senza podi. Quella del #65 è l’unica ZX-10RR ufficiale al traguardo, dato che Alex Lowes è caduto a metà gara mentre era all’inseguimento del compagno di squadra.

L’unica Honda ufficiale al traguardo è quella di Xavi Vierge, che conquista un ottimo 5° posto davanti alla coppia italiana formata da Andrea Locatelli e Danilo Petrucci. Due gare diverse per i due italiani, con Locatelli che conquista un buon piazzamento in un weekend davvero complicato, mentre Petrucci è stoico nel finire la gara dopo il botto con Iker Lecuona nella Superpole Race (lo spagnolo di Honda è stato dichiarato unfit per Gara 2, ndr). Garrett Gerloff porta la BMW in ottava posizione, mentre Philipp Öttl e Remy Gardner chiudono la top 10.

WORLDSBK | MISANO: I RISULTATI DI GARA 2

Valentino Aggio

