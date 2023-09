Già dal Venerdì era veloce, ma aspettarsi una pole position nella Superpole WorldSBK a Magny-Cours da Garrett Gerloff era quantomeno da pazzi. Il pilota texano riporta la bandiera a stelle e strisce in prima posizione dodici anni dopo l’ultima volta. In prima fila le due Ducati Aruba.it Racing, Toprak Razgatlıoğlu 4° e Jonathan Rea 5°.

MIRACOLOSO GERLOFF: È POLE PER BMW

Era da Silverstone 2011 che un pilota americano non partiva dalla prima posizione nel WorldSBK. In quell’occasione fu la wildcard John Hopkins (allora pilota del BSB, nde) a mettere la Suzuki del Crescent Racing in pole position. A Magny-Cours Garrett Gerloff ha fatto un numero da circo nel portare la BMW M1000RR sulla prima casella dello schieramento. Il pilota tecano conquista la prima Superpole della propria carriera con un incredibile 1:35.453, ben due decimi al di sotto del precedente limite della pista.

La moto di Monaco è sempre stata piuttosto competitiva nel WorldSBK a Magny-Cours. Nel 2020 il team ufficiale fece una storica doppietta con Eugene Laverty e Tom Sykes. L’irlandese ora è parte integrante del team Bonovo Action, la squadra per la quale guida Garrett Gerloff. Anche il compagno Loris Baz ha portato a termine un’ottima qualifica, mettendo la seconda M1000RR in 6ª posizione. Più in difficoltà la squadra ufficiale BMW: Scott Redding si trova al 10° posto dopo una caduta a metà turno, proprio nel giro che ha regalato la Superpole a Gerloff. Michael van der Mark è solo 13°.

BAUTISTA E RINALDI INSEGUONO

Continua il digiuno di Ducati per quanto riguarda la Superpole. Nel WorldSBK a Magny-Cours il team Aruba.it Racing piazza entrambe le moto in prima fila, ma sfugge ancora una volta la partenza al palo. Álvaro Bautista arriva solo a 59 millesimi dal pilota americano, nonostante abbia fatto più giri molto competitivi. Michael Ruben Rinaldi, ufficialmente appiedato da Ducati in favore di Nicolò Bulega, continua il buon rapporto con la pista francese conquistando il 3° tempo. Nonostante la buona partenza dalla prima fila, Rinaldi paga ben 367 millesimi dalla BMW di Gerloff. La pista francese non ha mai particolarmente sorriso alla Panigale V4R, infatti c’è solo Danilo Petrucci in top 10 (9°), Axel Bassani è addirittura 19° dopo la brutta caduta che lo ha visto coinvolto.

YAMAHA E KAWASAKI STANNO A GUARDARE

Nel WorldSBK a Magny-Cours Toprak Razgatlıoğlu conquista il 4° posto nella Superpole, precedendo quello che sarà il suo sostituto nel 2024, ovvero Jonathan Rea. Yamaha e Kawasaki riescono comunque a piazzare le altre due moto ufficiali all’interno della top 10. Andrea Locatelli ha conquistato il 7° posto dopo un turno in progressione, mentre Alex Lowes è 8° dopo un inizio sessione più che promettente. Ancora in difficoltà l’ultima casa giapponese, ovvero Honda: Iker Lecuona non va oltre il 14° posto, mentre Xavi Vierge è 16°, entrambi ben oltre al secondo di distacco.

WORLDSBK | MAGNY-COURS, I RISULTATI DELLA SUPERPOLE

WORLDSSP | BULEGA SI PRESENTA IN SBK CON UNA SUPERPOLE

Nicolò Bulega si presenta al WorldSBK a Magny-Cours con una splendida Superpole conquistata nella classe WorldSSP. L’attuale leader di classifica continua il proprio dominio all’interno del campionato 2023, portandosi a casa la 7ª Superpole su 9 appuntamenti totali (una Superpole a testa per Manzi e Caricasulo, nde). Con il 1:40.074 il pilota Ducati rischia di andare addirittura sul 1’39”, precedendo così l’agguerrito pilota di casa Valentin Debise sulla Yamaha del team GMT94. A seguire una splendida tripletta italiana formata da Raffaele De Rosa (3°), Stefano Manzi (4°) e Yari Montella (5°).

Adrián Huertas porta la sua Kawasaki al 6° posto in griglia, precedendo così la Triumph di Niki Tuuli e la MV Agusta di Marcel Schrötter. Decisamente in ripresa Lorenzo Dalla Porta, reduce dal round del CIV al Mugello: il pilota toscano di Evan Bros partirà al 9° posto sulla griglia.

WORLDSSP | MAGNY-COURS, I RISULTATI DELLA SUPERPOLE

Valentino Aggio

