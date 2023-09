Dopo una gara 1 con inconveniente tecnico ed una Superpole race con tamponata, Alvaro Bautista rimette le cose a posto in gara 2, ultima gara del weekend WorldSBK a Magny-Cours. Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea danno spettacolo e completano il podio. Buona corsa per i piloti italiani, quasi tutti in top ten.

WorldSBK, Magny-Cours: la cronaca di gara 2

La corsa francese vede due start. Nel primo, Bautista brucia tutti mentre Razgatlioglu viene sfilato da Rea. Scott Redding sperona Dominique Aegerter al tornantino Adelaide, costringendo la direzione gara ad esporre la bandiera rossa. L’inglese di BMW paga pegno con due Long Lap Penalty. La gara riprende da dov’è interrotta, con 17 giri da fare.

Al secondo via, Bautista replica lo stacco del primo e s’invola verso una vittoria in solitaria. Toprak e Rea si contendono la seconda posizione a suon di sorpassi, staccate al limite e scia. Il turco si prende la piazza d’onore, mentre Johnny ha qualcosa da recriminare per un ultimo giro con qualche sbavatura di troppo. Con questo successo, Alvaro porta a +57 punti il suo vantaggio nel mondiale su Razgatlioglu. Ma soprattutto rimedia ad un fine settimana quasi tutto è andato storto.

Italiani in lotta tra di loro

A fare lo show, in questa gara 2 del WorldSBK in quel di Magny-Cours, sono anche i piloti italiani. Andrea Locatelli, Michael Ruben Rinaldi, Axel Bassani e Danilo Petrucci battagliano tra di loro per la quarta piazza. La spunta il “Loka”, sulla seconda Yamaha ufficiale.

Petrucci, dal canto suo, compie una rimonta capolavoro dopo una partenza da incubo, ed è quinto fino all’ultimo passaggio. Poi, uno strano problema sulla sua Ducati lo fa precipitare settimo. Ne approfittano Garrett Gerloff ed Axel Bassani, quinto e sesto rispettivamente. Anche il texano è in rimonta, essendo partito dalla decima posizione. Rinaldi deve fermarsi per un problema sulla sua Ducati Aruba, quando mancano cinque giri alla conclusione. Lorenzo Baldassarri è 13esimo, in quella che è la pista di casa per il suo team GMT94.

Riccardo Trullo