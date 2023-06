Grazie agli ultimi minuti asciutti, Jonathan Rea è riuscito a stampare un 1’27”627 che gli è valso il best lap delle FP1 del WorldSBK a Donington Park. Razgatlioglu a mezzo decimo, Oettl terzo tempo

BEH, SIAMO IN GRAN BRETAGNA

Era prevedibile che la pioggia sarebbe venuta a guastare la festa, in fondo siamo in Gran Bretagna e questo meteo è tipico del posto. Sarà anche per questo che Toprak Razgatlioglu non ha perso tempo e pronti via è andato a stampare un 1’27”708 nelle FP1 del WorldSBK a Donington Park. Con l’asfalto appena rifatto, ci si attenderebbe un tempo decisamente migliore considerando che la Superpole del 2022 è stata conquistata da Jonathan Rea con un 1’26”080. La pista però è ancora da pulire e gommare, quindi per le prime libere quello di Toprak è comunque un tempo interessante. Tempo che sarebbe stato sicuramente migliorato, se non fosse che la pioggia ha guastato la festa a 30 minuti dalla fine del turno.

10 MINUTI DI FUOCO

Fortunatamente la pioggia è terminata subito, permettendo alle temperature relativamente calde di asciugare il circuito anche in assenza di sole. Questo ha concesso 10 minuti di fuoco proprio in chiusura del turno, dove tutti i piloti hanno provato a migliorare il loro tempo. Il primo a migliorare (anche se di pochi millesimi) il suo tempo è stato proprio il turco, seguito però subito da un Jonathan Rea decisamente combattivo. A 3 minuti dalla fine è stato proprio l’alfiere Kawasaki a fermare il cronometro sull’1”27”637, mezzo decimo più veloce di Toprak. A lui va il best lap di questa giornata, complice anche il ritorno della pioggia, ma va fatta menzione d’onore a Phillip Oettl ed al team GoEleven di Denis Sacchetti, che chiudono in terza piazza ad un decimo e mezzo.

OUTSIDER INSIDE

Vale la pena approfondire questa FP1 guardando due ottimi risultati: quelli di Bradley Ray e di Tom Sykes. Da un lato il giovane campione del BSB è di casa e qui può far vedere il suo vero valore, dall’altro Sykes è il più vittorioso a Donington Park ed ora è sulla ufficialissima sella di Van Der Mark in BMW. Fanno invece più fatica le Ducati ufficiali, con Alvaro Bautista davanti a Michael Rinaldi in settima ed ottava piazza. Prossimo appuntamento alle ore 15:00 con la Superbike a Donington Park.

WORLDSBK DONINGTON PARK FP1, FINAL CLASSIFICATION

Alex Dibisceglia

