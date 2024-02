Il Kawasaki Racing Team che prenderà il via alla stagione WorldSBK 2024 ha svelato le Ninja in un evento online. Presenti, ovviamente, il confermato Alex Lowes, al via della 5ª stagione con il marchio di Akashi. Oltre all’inglese c’è la novità italiana Axel Bassani, alla prima esperienza come pilota ufficiale.

KAWASAKI: NUOVI COLORI, NUOVE AMBIZIONI

La Kawasaki ZX10RR Ninja si è svelata nelle sue novità principali. I colori della livrea sono decisamente diversi rispetto a quelli del 2023, con la presenza del bianco come novità principale. Insieme a Jonathan Rea, nel corso dell’inverno ha salutato il costruttore giapponese anche Monster Energy: Kawasaki è quindi senza un main sponsor. Al primo anno senza la guida del sei volte iridato, KRT potrà finalmente usufruire dei 500 giri motore lasciati dal regolamento, così come annuncia Guim Roda: “Per il 2024 entriamo in una nuova era in cui, per la prima volta dal 2015, sono state introdotte regole di bilanciamento che non vanno contro gli interessi di Kawasaki. Ci sono voluti molti sforzi da parte di FIM, DWO e MSMA, quindi speriamo di poter sfruttare questa opportunità per essere parte dello spettacolo e lottare per vincere le gare. Sono sicuro che questa sarà di gran lunga la stagione più competitiva ed emozionante del WorldSBK da quando abbiamo iniziato il nostro progetto KRT nel 2012″.

ALEX LOWES: “ABBIAMO FATTO UN PASSO IN AVANTI”

Alex Lowes sarà per la prima volta il pilota di punta della formazione ufficiale Kawasaki. Dopo un grande inizio nella stagione 2020, il pilota inglese ha faticato, rimanendo sempre all’ombra di Jonathan Rea. In questa stagione il #22 è chiamato al salto di qualità, cercando di lottare per le posizioni di vertice: “Mi piacciono molto i nuovi colori per il 2024, sono un po’ diversi. Ogni anno ci sono stati dei piccoli cambiamenti, ma questo è il mio preferito. Arrivo al 2024 con molto ottimismo. Per certi versi la moto, il pacchetto e la squadra sono gli stessi, ma ho un personale diverso con cui lavorare. Abbiamo apportato alcuni piccoli aggiornamenti e abbiamo lavorato molto duramente durante l’inverno, soprattutto nelle nostre aree deboli, rendendo la moto più facile da gestire sulla distanza di gara. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto. Se questo sarà sufficiente per poter lottare con i primi posti ogni settimana, dovremo aspettare e vedere. Ma di certo sento che abbiamo fatto un passo avanti rispetto all’anno scorso. Non vedo l’ora di partire e di andare a Phillip Island per gli ultimi test pre-stagionali e il primo round”.

AXEL BASSANI: “NON VEDO L’ORA DI ANDARE IN AUSTRALIA”

Alla prima esperienza in un team ufficiale, Axel Bassani dovrà abituarsi alla responsabilità data da una casa importante come Kawasaki. L’adattamento alla ZX10RR non è stato immediato per il pilota veneto, arrivato dopo tre stagioni con la Panigale V4R del team Motocorsa. “Sono davvero felice di mostrare finalmente al mondo la nuova livrea KRT per la stagione 2024. Penso che sia un design davvero bello, mi piace. Sicuramente c’è ancora molto verde, ma con colori diversi. È anche molto bello vedere finalmente la mia moto con i colori factory. È sempre bello avere un nuovo look ogni stagione. Spero che alla gente piaccia il look della moto e anche il nuovo abbigliamento della squadra. Il verde della Kawasaki è sempre speciale. Credo che insieme potremo disputare un’ottima stagione. Non vedo l’ora di andare presto in Australia”.

