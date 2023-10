Alvaro Bautista chiude avanti a tutti l’ultima Superpole stagionale. Ad affiancarlo in prima fila ci saranno Dominique Aegerter e Alex Lowes. Toprak Razgatliolu ha chiuso settimo una qualifica non facile per le Yamaha ufficiali. Non al top le Ducati: Michael Ruben Rinaldi solo undicesimo con quasi sette decimi di ritardo dal compagno di squadra; sorride invece il team GoEleven, sesto con Oettl.

IL RACCONTO DELLA SUPERPOLE

Prima Run

Alle 11:10 è scattata l’ultima Superpole della stagione per la WorldSBK, offerta dal circuito Angel Nieto di Jerez. Nelle prime battute di sessione ha spiccato il sei volte campione del mondo Jonathan Rea, entusiasta del feeling con la sua Kawasaki. Dietro di lui i due contendenti al titolo, in ordine: Alvaro Bautista in P2 che ha anticipato il turco Toprak Razgatlioglu. Dominque Aegerter e Remy Garden in quarta e quinta posizione avanti a Gerloff e Locatelli. Lecuona in P9 ha anticipato Petrucci che ha completato la Top10.

Seconda Run

La seconda run ha portato la buona novella di Alvaro Bautista: pole position per lui sul circuito di Jerez con il tempo di 1’38″635. Lo spagnolo ha voluto sottolineare la sua forza su questo tracciato, dove ha centrato la quarta pole stagionale. Dominique Aegerter ha sorpreso con la Yamaha del team GRT in seconda posizione, lo svizzero ha pagato dal numero 1 di casa Ducati poco più di due decimi di secondo. Alex Lowes con un colpo di reni ha piazzato la sua Kawasaki ufficiale in prima fila, anticipando il suo compagno di squadra Jonathan Rea.

Remy Gardner ha centrato la seconda fila: quinta posizione per l’australiano che completa la conquista della Top5 per il team GRT. Philipp Oettl ha fatto sesto, il tedesco del team GoEleven è arrivato a poco meno di cinque decimi da leader di sessione. Toprak Razgatlioglu solo settimo in questa ultima qualifica stagionale, un risultato che non lo proietta positivamente verso i round finali del campionato. La prima BMW è stata quella di Scott Redding, ottava posizione per lui che ha anticipato il pari marca Garrett Gerloff su BMW del team Bonovo.

Quarta fila monopolizzata dagli italiani: Andrea Locatelli ha portato la sua Yamaha solamente in decima posizione, la conferma che la Yamaha ufficiale non ha trovato un buon feeling sul circuito spagnolo. Michael Ruben Rinaldi, alle sue spalle, a sorpresa è stata la prima Ducati dopo quella di Bautista in pole; Danilo Petrucci ha chiuso con la dodicesima posizione la quarta fila della griglia di partenza di Gara1. Per chiudere la parentesi tricolore: Axel Bassani ha strappato la quindicesima posizione alle spalle di Iker Lecuona, Lorenzo Baldassarri diciannovesimo con la sua Yamaha del team GMT avanti a Gabriele Ruiu che ha chiuso ventesimo l’ultima qualifica stagionale.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Alex Lowes: “Ieri è stata una giornata difficile per tutti, abbiamo dovuto aspettare le Fp2 per poter correre. Molto lavoro sulla moto questa mattina e in qualifica ho avuto molto grip sul posteriore. Ho centrato l’1’38 e sono molto contento, speriamo di poter confermare questo ritmo anche in gara“.

Dominique Aegerter: “Sono contento di essere tornato al parco chiuso. Eravamo partiti bene ad inizio stagione, poi da metà abbiamo dovuto affrontare molte complicanze. La gara sarà diversa ma abbiamo un buon passo, stiamo ancora cercando di imparare la SBK con la sua elettronica e le sue gomme. Speriamo di poter far bene qui a Jerez, vediamo di fare una buona gara“.

Alvaro Bautista: “Oggi era importante partire bene per Gara1. Non ero sicuro di poter fare la pole position, perché erano presenti ancora molte zone umide in pista. Sono comunque riuscito a trovare un buon tempo ed è bello sentire il tifo degli spagnoli qui a Jerez. Speriamo di fare una buona gara e di far divertire il pubblico“.

I RISULTATI DELL’ULTIMA SUPERPOLE STAGIONALE

Fabrizio Pignatelli