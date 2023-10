Gara al cardiopalma della WorldSBK al Circuito di Jerez Ángel Nieto, con Álvaro Bautista che firma la vittoria dopo una penalità inflitta a Razgatlioglu per track limits che chiude secondo. In terza posizione, Dominique Aegerter firma il secondo podio della giornata.

ANCORA DUELLO TRA TOPRAK E BAUTISTA

Nei primi giri della corsa uno spettacolare Jonathan Rea, si è messo in testa guadagnando rapidamente qualche metro di vantaggio sugli inseguitori, finché una caduta a curva due lo ha messo fuori gioco. Il britannico però è riuscito a rialzarsi e concludere in diciassettesima posizione nella sua ultima gara con Kawasaki.

Con Rea fuori dai giochi, la lotta per la vittoria si è concentrata sui due big delle derivate di serie: Álvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu. È stato un duello pieno di sorpassi per entrambi i piloti, che ha fatto emozionare il pubblico presente sul circuito andaluso. Bautista ha cercato di sorpassare all’ultima curva, ma il pilota turco ha mantenuto la posizione, incrociando sotto il traguardo in prima posizione.

La gioia è però durata poco per il #54, poiché pochi minuti dopo è arrivata una penalizzazione per aver superato i limiti della pista proprio nell’ultima curva, dovendo quindi cedere una posizione e consegnando la vittoria al già campione del mondo. Per Álvaro Bautista è stata la vittoria numero 27 in questa stagione, chiudendo così un‘annata straordinaria.

L’ultimo gradino del podio è stato conquistato da Dominique Aegerter, che ha firmato il suo miglior weekend stagionale dopo la seconda posizione ottenuta nella Superpole Race.

LA TOP FIVE E GLI ITALIANI

Anche la lotta per la top five è stata aperta tra Remy Gardner e Danilo Petrucci, che per certi versi della gara si stavano avvicinando al gruppo di testa. Alla fine, l’australiano ha avuto la meglio, chiudendo davanti a Petrucci, che ha replicato il risultato di ieri.

Per quanto riguarda i piloti italiani, Michael Rinaldi, che è stato nelle posizioni di podio per diversi giri, ha iniziato a perdere feeling negli ultimi giri e ha concluso in sesta posizione. Andrea Locatelli è nono dopo una gara in cui non è riuscito ad avere il passo dimostrato ieri. Axel Bassani ha chiuso all’undicesimo posto un weekend difficile segnato per le cadute, mentre Lorenzo Baldassarri è quindicesimo. L’ultimo degli italiani è stato la wildcard Gabriele Ruiu in ventesima posizione.

Dal Circuito di Jerez-Ángel Nieto – Victoria Ortega Cabrera