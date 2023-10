WorldSBK | Jerez, gara 1: Bautista vince ed è campione del mondo per la seconda volta

A Jerez de la Frontera Álvaro Bautista si laurea campione 2023 del WorldSBK in seguito al dominio nella prima gara. Alle sue spalle doppietta PATA Yamaha con Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli. Ottima performance di Danilo Petrucci che chiude quinto come il miglior pilota indipendente.

BAUTISTA VS. TOPRAK PER IL TRONO WORLDSBK A JEREZ

Toprak Razgatlioglu ha cercato in tutti i modi di ritardare, almeno fino a domani, il titolo di Bautista. Dopo una partenza spettacolare del turco dalla settimana casella, si è agganciato subito alla ruota di Bautista così da non lasciarlo scappare. A dieci giri dalla fine però, Bautista ha alzato il passo gara riuscendo a incrociare sotto la bandiera a scacchi in prima posizione con più di un secondo di vantaggio. Un risultato che permette al pilota spagnolo di conquistare la seconda corona della Superbike con Ducati davanti al suo pubblico.

LOTTA ACCESSA PER L’ULTIMO GRADINO DEL PODIO

Alle spalle di Toprak Razgatlioglu, un eccezionale Andrea Locatelli ha incrociato sotto la bandiera a scacchi in terza posizione. Il #55 ha firmato una lotta infuocata insieme a Jonathan Rea ed è riuscito ad avere la meglio sul pilota britannico. Jonathan Rea, che nonostante i problemi di feeling evidenziati ieri, è riuscito a salvare un weekend complicato chiudendo in quarta posizione.

GLI ITALIANI

Ottima performance anche per Danilo Petrucci che chiude in quinta posizione come il miglior pilota Indipendente, a seguito di una rimonta infuocata dalla dodicesima posizione. Michael Rinaldi è ottavo dopo un long lap penalty per irresponsabile riding provocato da un contatto che ha causato la caduta e il ritiro di Axel Bassani. Quest’ultimo non è riuscito a nascondere il suo scontento nei confronti di Rinaldi in quanto fino a quel momento era utore di una gara magnifica. Lorenzo Baldassarri è dodicesimo mentre che Gabriele Ruiu si è ritirato per problema tecnici.

WORLDSBK | JEREZ | RISULTATI GARA 1

Dal Circuito di Jerez-Ángel Nieto – Victoria Ortega Cabrera