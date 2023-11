Nuova avventura nel 2024 per il “Bocia” Axel Bassani che, archiviata la fantastica parentesi 2021-2023 con Motocorsa Racing con cui ha conquistato nelle due passate annate due vittorie nella classifica dei team “privati”, è pronto per salire in sella sulla Kawasaki ufficiale.

Ebbene sì perché il classe 1999 di Feltre, in provincia di Belluno, farà un salto non indifferente. Passerà infatti in una squadra che ha vinto tanto e che si aspetta tanto da lui, andando sostanzialmente a sostituire il sei volte campione del mondo Superbike Jonathan Rea. Mica male.

Sicuramente la Kawasaki allo stato attuale non è la miglior moto del lotto, ma i presupposti per una buona stagione ci sono tutti. Nei test post stagione in previsione della WorldSbk 2024 il bellunese ha preso il primo contatto con la moto di Akashi, non provando però il cosiddetto “time attack” per concentrarsi sul passo gara.

L’ intervista esclusiva a Bassani

Axel Bassani dopo i test ha rilasciato alla nostra testata un’intervista esclusiva. Ecco le sue parole.

Ciao Axel, come è partita la nuova esperienza con Kawasaki, prima impressione?

“Ciao, la nuova esperienza con Kawasaki è molto bella, mi fa onore entrare in una squadra così prestigiosa, con questa nomea, che ha vinto tanti mondiali. La prima impressione è buona, la squadra mi piace molto, sono tutti molto gentili, professionali, svolgono bene il loro lavoro, si vede che hanno tanta esperienza.

Per quanto riguarda i test, come sono andati?

“Per quanto riguarda i test abbiamo girato poco, le prime sensazioni però sono molto buone. La moto è chiaramente molto diversa rispetto alla Ducati, moto precedente che ho avuto. L’anima è completamente diversa. Bisogna quindi riadattarsi un attimo e cambiare qualcosa, dallo stile di guida per cercare di adattarsi alla nuova moto. Con calma e con il tempo cerchiamo di sistemare tutto.”

Per il futuro cosa ci aspettiamo dal 2024 di Bassani?

“Non dobbiamo avere fretta di arrivare a lottare per le posizioni di vertice, dobbiamo fare un piccolo passo alla volta sempre in avanti, mai all’indietro. Per il futuro mi sento bene, sono molto contento con la nuova squadra che, ribadisco è veramente ottima. Sono molto motivato e felice di rappresentare il nuovo marchio Kawasaki.

Giacomo Da Rold