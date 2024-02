I motori tornano finalmente ad accendersi: come da tradizione, il WorldSBK apre la stagione motoristica mondiale con il weekend sul circuito di Phillip Island. “Down Under” inizierà una stagione 2024 ricca di novità sia in pista che al di fuori.

LE NOVITÀ REGOLAMENTARI

L’incertezza alle porte del round di apertura a Phillip Island sono dovute in buona parte alle novità tecniche per il 2024. L’introduzione più importante è senza dubbio quella del peso moto-pilota: il peso di riferimento per il pilota (vestito) è di 80 kg, con i piloti che dovranno aggiungere 0.5 kg per ogni chilogrammo in meno di peso corporeo hanno. Se un pilota pesa 70 kg, dovrà aggiungere 5kg di zavorra.

Un’altra novità importante per il WorldSBK è quella della riduzione della capacità del serbatoio, che passa da 24 a 21 litri. Il checkpoint delle concessioni per i vari costruttori passa da ogni tre round ad ogni due. Il limite dei giri motore non verrà cambiato nel corso della stagione, con Kawasaki a 15100 rpm, Ducati 16100 rpm, Yamaha 15200 rpm, BMW 15500 rpm e Honda 15600 rpm.

In Ducati hanno interpretato il nuovo regolamento come anti-Álvaro Bautista, bi-campione del Mondo in carica. Lo spagnolo dovrà vedersela con la nuova zavorra aggiunta alla sua Panigale V4R. Inutile dire che il #1 partirà ancora una volta con i favori del pronostico, ma le difficoltà incontrate nei test pre-stagionali potrebbero mettere qualche dubbio allo spagnolo di Borgo Panigale.

Saranno moltissimi i piloti ad ambire al posto di re del WorldSBK già a partire da Phillip Island. Bautista avrà sicuramente un rivale in più già a partire dal proprio box, dove Nicolò Bulega si è adattato piuttosto velocemente alla nuova categoria dopo il titolo WorldSSP 2023. Indubbiamente i due movimenti di mercato della scorsa stagione che hanno sconvolto il paddock delle derivate di serie sono quelli di Toprak Razgatlıoğlu e Jonathan Rea. Il turco ha lasciato Yamaha al nordirlandese preferendo l’avventura in BMW. Freschi dei nuovi colori (e con il feeling di “Razga” con la M1000RR, ndr) i due saranno nuovamente i principali antagonisti di Bautista. Kawasaki e Honda sembrano essere più in difficoltà ai nastri di partenza.

LA BATTAGLIA TRA GLI INDIPENDENTI

Un importante spunto di riflessione a partire da Phillip Island è quello della lotta tra i piloti indipendenti WorldSBK. Axel Bassani, vincitore della sottocategoria per due stagioni consecutive, ha deciso di abbracciare la sfida Kawasaki ufficiale. Questo lascia la porta aperta ad altri contendenti, partendo dai ducatisti. Danilo Petrucci ha smussato la V4R nella stagione di debutto ed è finalmente pronto a brillare, così come Michael Ruben Rinaldi. L’ex pilota ufficiale è stato retrocesso al team Motocorsa ed è in cerca di riscatto. Occhio ai due debuttanti di lusso: Andrea Iannone torna alle competizioni dopo aver scontato la squalifica per doping, mentre Sam Lowes arriva da oltre un decennio di Motomondiale.

Altri contendenti sono i due piloti del team GRT Yamaha Remy Gardner e Dominique Aegerter. I due, che godono di materiale ufficiale, hanno condotto dei test pre-stagionali ottimi, soprattutto per quanto riguarda il figlio d’arte. Entrambi al secondo anno nel WorldSBK, devono combattere costantemente per le posizioni di vertice. Stesso discorso, anche se con qualche differenza, può essere fatto per il team Bonovo Action. La squadra satellite di BMW vanta due piloti di assoluto livello come Scott Redding e Garrett Gerloff, ma i limiti della moto bavarese non pongono gli anglofoni tra i favoriti.

WORLDSSP | SENZA BULEGA È GUERRA SENZA QUARTIERE

Passando al WorldSSP, la categoria cadetta è in cerca di un nuovo campione. Senza Nicolò Bulega, vincitore di 16 delle 24 manche totali, sono in parecchi ad aver messo gli occhi sul trofeo. Il team Aruba.it Racing tenterà di tenere il titolo all’interno del box con Adrián Huertas, giovane talento spagnolo finora alla guida di una non troppo competitiva Kawasaki ZX-6R. Un altro ducatista chiamato al salto di qualità e l’azzurro Yari Montella, al secondo anno con il Barni Spark Racing Team. L’indiziato numero uno per la corona della Supersport è però Stefano Manzi. L’italiano continuerà con la Yamaha R6 del team Ten Kate, in sella alla quale ha dato battaglia a Bulega spesso e volentieri nel 2023.

Sul fronte MV Agusta, da tenere sicuramente d’occhio il 3° classificato 2023 Marcel Schrötter, così come il talentuoso Bahattin Sofuoğlu. Sulla F3 800 salirà anche Federico Caricasulo, finora sulla Panigale, ma con il team MotoZoo. Chiamato alla lotta per il titolo anche Can Öncü con la Kawasaki di Puccetti Racing. Il turco è stato vittima di un brutto infortunio nel 2023, ma ora è pronto al colpo grosso.

OUT IMOLA, ENTRA CREMONA: L’ITALIA MANTIENE DUE ROUND

Il calendario WorldSBK 2024 presenta alcune novità di peso per il futuro della serie. Su tutte, ci sono ben due nuovi circuiti che debutteranno in questa stagione. Dal 23 al 25 Agosto le derivate dalla serie saranno di scena al Balaton Park Circuit. Il circuito ungherese ospita per la prima volta una gara di calibro internazionale, anche se le voci su un possibile annullamento dell’evento cominciano già a circolare. Il secondo circuito a debuttare a livello mondiale è il Cremona Circuit (20-22/09), nel capoluogo di provincia lombardo. La pista cremonese andrà a sostituire Imola nel calendario, dato che la pista emiliana ha deciso di concentrarsi sulla Formula Uno per i prossimi anni. Il Bel Paese continuerà dunque ad ospitare due round, visto che l’appuntamento del Misano World Circuit “Marco Simoncelli” è confermato per metà Giugno, dal 14 al 16.

ECCO COME CAMBIA IL WEEKEND (DELLE CLASSI MINORI)

Il weekend di Phillip Island vedrà debuttare un nuovo regolamento per quanto riguarda la formula del weekend, anche se in forma ridotta. Essendo una gara oltreoceano, come sempre, mancheranno WorldSSP300 ed il neonato WorldWCR. Come già annunciato, la giornata di Venerdì sarà dedicata alla Superpole delle classi minori, che determinerà la griglia della sola Gara 1. Precisazione doverosa, dato che le prime tre file di Gara 2 verranno decise dai primi nove giri più veloci della prima manche.

WORLDSBK | PHILLIP ISLAND: GLI ORARI DEL PRIMO WEEKEND STAGIONALE

Venerdì 23 Febbraio

00:25 | WorldSSP – FP

01:20 | WorldSBK – FP1

04:55 | WorldSSP – Superpole

06:00 | WorldSBK – FP2

Sabato 24 Febbraio

00:00 | WorldSBK – FP3

00:30 | WorldSSP – WUP1

03:00 | WorldSBK – Superpole

04:30 | WorldSSP – Gara 1

06:00 | WorldSBK – Gara 1 (diretta TV8, differita ore 14:00)

Domenica 25 Febbraio

00:30 | WorldSBK – WUP

00:50 | WorldSSP – WUP2

03:00 | WorldSBK – Superpole Race (differita TV8 ore 13:15)

04:30 | WorldSSP – Gara 2

06:00 | WorldSBK – Gara 2 (diretta TV8, differita ore 14:15)

