Sui saliscendi dell’Autodromo do Algarve di Portimao a fare sua la Superpole è per la seconda volta consecutiva il nordirlandese Jonathan Rea. Doppietta Kawasaki nell’impianto portoghese con il britannico davanti al teammate Alex Lowes. Per il pilota di Lincoln da segnalare, oltre all’ottimo crono anche una caduta, per fortuna senza conseguenze.

Prima fila completata da Andrea Locatelli che però dovrà scattare dal fondo in Gara 1 dopo una pesante sanzione per non aver rispettato la bandiera nera con il punto arancione esposta dalla direzione gara. Male le Ducati con Bautista quinto e Rinaldi tredicesimo.

Rea, pole numero quarantatré

Jonathan Rea, con un giro meraviglioso, ottiene la 43ma pole-position della carriera, la terza quest’anno, nonché la seconda consecutiva e la sesta a Portimao. Il parziale di 1:39,620 non ha lasciato scampo a nessuno dei suoi rivali, Alex Lowes si è dovuto arrendere ed accontentarsi della seconda piazza.

Bautista ieri dominatore, oggi quinto

Il leader del mondiale Alvaro Bautista, dopo aver disputato delle prove libere sontuose, è mancato all’appello nelle qualifiche con il quinto tempo assoluto. Toprak Razgatlioglu, ovvero il principale rivale per il titolo, gli scatterà esattamente una posizione avanti e cercherà di guadagnare qualcosa rispetto ai 47 punti di vantaggio del nativo di Talavera de la Reina. Mattinata complessa, invece, per Michael Ruben Rinaldi alle ultime recite con la Ducati Panigale V4R che ha concluso la Superpole in tredicesima posizione. Il nostro connazionale ha subito la cancellazione del proprio best lap per aver ignorato le bandiere gialle.

Terza fila per Danilo Petrucci, ottavo posto alla vigilia di una competizione che si preannuncia ricca di spettacolo e di incertezze con le temperature che lentamente si stanno alzando. Solo quindicesimo, invece, il neo pilota Kawasaki per il 2024 Axel Bassani, da qualche gara a questa parte poco efficace nel singolo tentativo contro il cronometro.

Nel pomeriggio la race-1, domani il resto del programma.

Giacomo Da Rold