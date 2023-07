È Álvaro Bautista il vincitore della gara della WorldSBK all’Autodromo di Imola dopo aver dominato con grande superiorità la seconda parte della gara. Alle sue spalle, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea che sono stati condizionati dal passo gara imposto dallo spagnolo.

ÁLVARO BAUTISTA: IL TRIONFO CHE NESSUNO ASPETTAVA

Dopo un inizio non proprio perfetto e tante incognite a seguito delle qualifiche, l’attuale Campione del Mondo è riuscito ad imporsi a Imola, segnando la sua prima vittoria in questa pista e la diciassettesima vittoria stagionale. Questa volta però vincere non è stato così facile: ha dovuto lottare in un gruppo di cinque piloti nella prima parte della gara mentre aveva evidenti problemi di grip con l’anteriore. Una volta che Bautista è riuscito a mettersi in testa, ha imposto un ritmo difficile da seguire per i suoi rivali, chiudendo con quasi quattro secondi di vantaggio.

La seconda posizione è per Toprak Razgatlioglu. Il turco sembrava quello più avvantaggiato dalle temperature calde, e infatti, è riuscito a tenere testa allo spagnolo durante la prima parte della gara per poi perdere confidenza non appena il Campione del Mondo ha alzato il passo. Jonathan Rea, che scattava dalla settima casella in griglia, è riuscito a compiere la rimonta chiudendo in terza posizione e conquistando il settimo podio stagionale.

LOTTA TRICOLORE PER LA TOP SEVEN

L’inizio gara di Andrea Locatelli è stato uno dei migliori della stagione: partenza spettacolare e protagonista della lotta per le posizioni di vertice, regalando un’emozionante battaglia con il suo compagno di squadra. Il pilota del Team PATA Yamaha ha chiuso in quarta posizione dopo aver perso il contatto con il gruppo di testa.

Quinto posto per Michael Rinaldi, che durante il fine settimana aveva dimostrato un gran feeling ma in gara è stato condizionato dalla partenza dalle retrovie. Alle sue spalle, un ottimo Danilo Petrucci che dalla decima casella in griglia ha compiuto un’eccellente rimonta. Settimana posizione per il pilota del Motocorsa Racing, Axel Bassani. Aspettative alle stelle per il #47, dopo aver sorpreso sia nelle libere che durante la qualifica, ma in gara non è riuscito a concretizzare.

Dalla nostra inviata a Imola Victoria Ortega Cabrera