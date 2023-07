Toprak Razgatlioglu vola al comando al termine della prima sessione di libere della WorldSBK a Imola, settimo round della stagione 2023. Il turco si è imposto con un crono di 1:47.661 battendo Jonathan Rea e Álvaro Bautista.

RAZGATLIOGLU INIZIA CON IL PIEDE GIUSTO

Spinto da un ottimo fine settimana a Donington Park, Toprak Razgatlioglu si è mostrato subito veloce fin dai primi minuti della sessione. Il portacolori PATA Yamaha ha firmato il miglior tempo delle FP1 in 1:47.661, battendo di soli tre millesimi Jonathan Rea. Il sei volte Campione del Mondo, in passato ha dominato a Imola ed è l’unico ad aver conquistato la vittoria quattro volte di fila con due diversi costruttori, Honda nel 2014 e Kawasaki nel 2015.

Álvaro Bautista, che da questo fine settimana correrà con 250 giri in meno come da decisione della FMI, ha iniziato il weekend con calma e ha dimostrato fin da subito un ottimo passo gara. L’attuale Campione del Mondo ha chiuso terzo a soli 30 centesimi dal tempo di Toprak.

BASSANI SORPRENDE, GLI ITALIANI IN TOP SEVEN

In scia al campione in carica troviamo il suo compagno di squadra Michael Rinaldi, che soprattutto in conclusione della sessione è riuscito a migliorare i propri tempi chiudendo a un decimo dal miglior crono. Alle sue spalle, un sorprendente Axel Bassani, subito a proprio agio sul Circuito dell’Emilia Romagna. Il pilota del Team Motocorsa Racing, ha messo in mostra un buon ritmo, chiudendo quinto come primo dei piloti indipendenti e l’ultimo nella classifica a scendere sotto la soglia del 1:48.

In sesta posizione, Danilo Petrucci a quattro decimi dal tempo di testa. Il pilota del Barni Spark Racing è stato uno dei protagonisti nell’ultimo round, dove ha firmato il suo primo podio in SBK ed è pronto per replicare il risultato davanti al suo pubblico. Andrea Locatelli, impegnato nel difendere la terza piazza nel Mondiale piloti, ha chiuso in settima posizione, cinque decimi più lento dal suo compagno di squadra.

Continuano le complicazioni in Casa Honda e BMW che faticano ad essere costanti a livello di passo gara. La prima delle BMW è quella di Garrett Gerloff in nona posizione mentre la prima delle Honda è quella dello spagnolo Xavi Vierge in quattordicesima posizione.

Dalla nostra inviata a Imola Victoria Ortega Cabrera