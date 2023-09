Mentre la stagione 2023 del WorldSBK prosegue, la Dorna lavora per il calendario 2024. Non abbiamo ancora notizie ufficiali, ma circolano già indiscrezioni interessanti. La prossima stagione sarà più europea, con diverse novità che riguardano anche le tappe italiane.

WorldSBK: il calendario 2024 sarà più “continentale”

Secondo le voci che corrono, l’unica tappa al di fuori del vecchio continente sarà l’Australia. Phillip Island, come da tradizione, apre le danze, dopodiché si torna subito in Europa. L’Argentina è già saltata quest’anno per ragioni economiche, e l’Indonesia seguirà da qui a dodici mesi. I gestori del circuito di Mandalika non sono più interessati alle derivate di serie, preferendo concentrarsi sulla MotoGP.

A sostituire la trasferta di San Juan quest’anno ci penserà Jerez. La pista andalusa dovrebbe rimanere anche nel 2024, anche se l’affluenza di pubblico è sempre stata ai minimi storici. Al posto di Mandalika dovrebbe arrivare il Balatonring, circuito di meno di 5 Km situato in Ungheria. Ma non si hanno notizie certe sul tracciato, i cui lavori erano stati interrotti per l’avvenuto fallimento dell’ente proprietario. La Dorna ha firmato un accordo con la Hungarian Mobility Development Agency (HUMDA), per un mandato esplorativo.

Italia protagonista ma con novità importanti

Il calendario WorldSBK 2024 manterrà la stessa italianità del 2023. Le tappe nello Stivale saranno ancora due, con Misano confermata. Imola invece saluta la compagnia, in quanto ha deciso di concentrare i suoi sforzi sulle auto. Il circuito del Santerno ha siglato un accordo con Vallelunga per trasferire gli eventi a due ruote, ad eccezione del CIV, che correrà in ambedue le strutture.

Vallelunga aveva già accolto la Superbike nel 2007 e nel 2008, quindi, si tratta di un ritorno. All’epoca il paddock aveva protestato per l’angusto spazio dei box, che aveva costretto i team più piccoli a montare dei tendoni al di fuori dei cancelli. Speriamo che venga risolto prima dell’evento. Per il resto, attendiamo l’ufficialità del nuovo calendario, che dovrebbe arrivare a breve.

Riccardo Trullo