Dopo aver concluso il giro dei team ufficiali WorldSBK, è arrivato il momento di parlare dei team privati. Seguendo l’ordine del campionato costruttori, Ducati sta monopolizzando anche le classifiche dei piloti indipendenti.

AXEL BASSANI: LA PRIMA VERA STAGIONE DA TOP RIDER

È doveroso partire da colui che ha vinto la classifica indipendenti WorldSBK nella scorsa stagione, ovvero Axel Bassani. Il pilota di Motocorsa Racing sta affrontando la prima vera stagione da pilota di classifica assoluto. Fin dal suo ingresso nel massimo campionato delle derivate di serie, il pilota veneto si è dimostrato molto veloce, ma a sprazzi. Già nel 2021, da rookie, Bassani ha ottenuto un podio nel bagnato Montmeló, per poi conquistare altri tre piazzamenti a podio nella scorsa annata. L’unica cosa che è mancata a Bassani finora è il rendimento nell’arco della stagione, cosa che nel 2023 sembra essere finalmente arrivata.

I numeri parlano chiaro, andiamo a vederli: dopo otto weekend nel 2022, Bassani si trovava in 6ª posizione nel campionato piloti con 170 punti a suo nome. Il pilota Ducati ora è 5° nel mondiale piloti con 207 punti conquistati. La differenza è di 37 punti, il che denota un rendimento decisamente migliore. Nonostante la differenza sia sensibile, buona parte del merito sta nei primi quattro weekend di stagione. Nel 2022 la posizione media di Bassani a fine gara era di 8.42, mentre in questa stagione di 6.58: un miglioramento di ben 1.84 posizioni. C’è stato un miglioramento anche nei secondi quattro weekend della stagione, ma è meno sensibile rispetto al precedente (1.42 posizioni al traguardo).

BASSANI UOMO MERCATO

Nonostante non sia la prima volta che se ne parla, Axel Bassani quasi sicuramente non sarà pilota ufficiale Ducati nella stagione 2024 WorldSBK. La casa di Borgo Panigale avrebbe (finalmente) deciso di interrompere il rapporto con Michael Ruben Rinaldi, all’ennesima stagione difficile. Il nome di Bassani per la sella ufficiale non è però quasi mai stato preso in considerazione, o per lo meno non troppo seriamente. Infatti, la seconda Panigale V4R ufficiale dovrebbe andare a Nicolò Bulega, attuale leader nel WorldSSP. Bassani dovrebbe dunque rimanere nel team Motocorsa Racing, anche se il suo nome è stato accostato a più di un team ufficiale WorldSBK. Il #47 avrebbe potuto lasciare Borgo Panigale, viste le voci che lo avrebbero voluto in Yamaha o in Kawasaki. Ora queste opportunità sono sempre meno probabili, ma molto dipenderà dall’eventuale decisione di Jonathan Rea.

DANILO PETRUCCI: IN RIPRESA

L’approccio di Danilo Petrucci al WorldSBK non è stato affatto dei migliori. Dopo un anno di “pausa” tra Dakar e MotoAmerica, il pilota ternano ha deciso di tornare in un campionato mondiale con Ducati e Barni Spark Racing Team. Le aspettative erano sicuramente alte sia per il pilota che per la squadra, in cerca di riscatto dopo qualche stagione nelle retrovie. Nelle prime gare Petrucci non ha di certo brillato, entrando in top 5 solo in Gara 1 a Mandalika. In Europa l’ex MotoGP ha vissuto un dramma sportivo, dato che tra Assen e Montmeló ha fatto fatica a centrare la top 10. Nei primi 5 round stagionali, Petrucci ha avuto 9.45 come posizione media.

IL TEST RISOLUTIVO DEL MUGELLO

Petrucci ha saltato i test WorldSBK a Misano in programma per tutti i piloti tra 11 e 12 Maggio. Il #9 è volato in Francia, a Le Mans, in sostituzione di Enea Bastianini per il Gran Premio di Francia MotoGP. Per recuperare, il pilota ed il team di Marco Barnabò hanno svolto due giorni di test al Mugello, in retrospettiva fondamentali per la crescita del pilota nelle ultime gare. Le novità provate in Toscana, tra le quali un nuovo forcellone, hanno svoltato la stagione di “Petrux”. Già da Misano l’ex KTM ha dimostrato un’ottima velocità, classificandosi al 4° posto nella Superpole. Purtroppo, delle cadute in Gara 1 e nella Superpole Race hanno macchiato il suo weekend. A Donington Park è arrivato il primo podio nella categoria (3° in Gara 2, nde), poi a Most è salito sul podio in entrambe le manche lunghe. Con 91 dei 155 punti (58.71%) conquistati negli ultimi tre round, Petrucci è ora 6° in classifica piloti.

PHILIPP ÖTTL: ULTIMA SPIAGGIA

Una stagione leggermente peggiore per Philipp Öttl nel WorldSBK rispetto all’esordio nel 2022. Il pilota di Team Go Eleven è costantemente l’ultima Ducati del lotto, spesso e volentieri faticando ad entrare nella top 10. Dopo otto round l’ex Moto3 e Moto2 ha totalizzato 56 punti, che lo mettono al 15° posto della classifica iridata (6° pilota indipendente, nde). Il peggioramento rispetto alla scorsa stagione è di 11 punti, dato che dopo otto round nel 2022 il tedesco aveva totalizzato 67 punti. La squadra di Denis Sacchetti ha dimostrato, nel corso degli anni, di poter stare ai vertici della classifica. Difficilmente Öttl manterrà la propria sella per il 2024, dato che nell’ultimo mese il nome del rientrante Andrea Iannone si è fatto sempre più insistente per la V4R del team cuneese.

Valentino Aggio

