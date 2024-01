L’Italia si fa ancor più grande in WorldSBK ed aggiunge Andrea Iannone e Niccolò Bulega ad un parterre già ampio di piloti competitivi. L’attesa per i due è decisamente elevata anche se per motivazioni diverse. Domani iniziano i test 2024 a Jerez

TANTO TRICOLORE IN TOP CLASS

Ci saranno ben sei italiani nella top class del WorldSBK quest’anno, con Andrea Iannone e Niccolò Bulega che vanno ad aggiungersi ai colleghi compatrioti. Danilo Petrucci ha fatto il suo ingresso l’anno scorso e già si trova a combattere per il podio, Michael Rinaldi torna su una moto privata per ritrovare l’entusiasmo. Bassani ovviamente è da tenere d’occhio, visto il suo status di ufficiale in Kawasaki, e Locatelli ora ha Jonathan Rea da cui apprendere nel suo box. Ma i riflettori sono puntati su due piloti in particolare.

BULEGA, NEI TEST FA PAURA

Niccolò Bulega esce dalla Supersport non solo da campione del mondo ma da dominatore indiscusso. Nel 2023 ha totalizzato sedici vittorie e ventuno podi su ventiquattro gare corse, un ruolino di marcia ancor migliore rispetto a quello di alcuni suoi predecessori, come Aegerter. Dominique è l’esempio di come la SBK è più complessa della Supersport, e si fa fatica ad arrivare (o a rimanere vicino) a “mostri” come Rea, Bautista e Razgatlioglu. Ma Bulega anche nei test con la V4R ha letteralmente volato, facendo salire nettamente le aspettative sulla sua prossima stagione. Ci sono ancora 5 giorni di test, i primi due a Jerez domani, per raffinare la guida. Tra un mese esatto si scenderà in pista per le FP1 di Phillip Island, sarà quello il momento di fare sul serio.

IANNONE, IL “BAD BOY” FINALMENTE RIENTRA

Andrea Iannone è mancato a tutti. La sentenza che lo ha tenuto lontano dai campi di gara finalmente giunge al termine, ed un colpo da maestro di Denis Sacchetti ce lo porta in SBK. Andrea nelle foto dei test 2023 era a dir poco sorridente, e non ha assolutamente peccato di velocità per uno che è lontano anni dalla sua ultima gara. Chiaramente 20 e più giri tirati con gli stessi “mostri” di cui sopra saranno una prova molto più impegnativa, eppure non è possibile non pensare a Iannone a podio già quest’anno. La strada è in salita, ma i ragazzi di GoEleven sono la squadra giusta dove ritrovare il feeling e puntare a qualcosa di bello. Intanto attendiamo tutti con ansia l’Australia, e seguiamo attentamente i test di domani e giovedì.

Alex Dibisceglia

