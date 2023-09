Il round numero undici del mondiale Superbike all’Autodromo Internacional do Algarve vede Alvaro Bautista dominare il venerdì di prove libere. Lo spagnolo ha anche fatto segnare dei tempi impressionanti sul passo gara, dopo aver terminato la mattinata in seconda posizione alle spalle dell’americano Garrett Gerloff.

Bautista semplicemente imprendibile

Alvaro Bautista è stato autore di un venerdì spaziale, dominante sotto tutti gli aspetti. Dal giro secco, fino al passo gara. Proprio in Portogallo, il numero 1 spagnolo ha già la chance di laurearsi campione del mondo: se Bautista guadagnerà infatti almeno quindici punti e, di conseguenza, uscirà dal round di Portimao con sessantadue lunghezze di vantaggio, salirà nuovamente sul trono delle derivate di serie.

Gerloff al top in mattinata

Garrett Gerloff con la BMW di Bonovo ha fatto segnare il primo tempo nella sessione mattutina con un 1:40,763, tempo fatto segnare con la gomma più prestazionale portata a Portimao, ovvero la SC0. La mescola SCX, ovvero la più soffice e performante della gamma Pirelli, verrà resa disponibile solo per la Superpole e la Superpole Race. Tornando a Gerloff, in questa seconda parte di stagione il nativo di Spring è riuscito a far andare forte la sua BMW M1000RR, come nessun collega di marca è riuscito a fare.

Rea e Razgatlioglu: bene ma non benissimo

Il prossimo pilota Yamaha Jonathan Rea ha concluso la giornata in terza posizione con un passo gara interessante messo in mostra, ma purtroppo il lungo rettilineo lo penalizza in maniera copiosa: solo nell’ultimo settore, infatti, perde fino a tre decimi. Invece Toprak Razgatlioglu come ad Aragon è partito senza strafare sul tracciato portoghese. Per lui nona posizione a sette decimi circa da Bautista. Imperativo stare avanti al numero uno per il turco. Se così non avvenisse la rincorsa al mondiale diverrebbe semplicemente utopistica. Ottime anche le altre Yamaha, soprattutto quella satellite di Remy Gardner che ha finito in quinta posizione davanti ad Andrea Locatelli. Sarà un grande spettacolo.

Giacomo Da Rold