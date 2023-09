E’ da poco terminato il venerdì sul circuito di Magny-Cours, tracciato che ospita in questo weekend la nona tappa del campionato mondiale Superbike. Jonathan Rea, in sella alla sua Kawasaki, domina il venerdì piazzandosi davanti a tutti nel combinato. Sessione non facile per i piloti, condizionata anche dalla bandiera rossa per un brutto incidente il Axel Bassani. In Supersport splende invece Valentin Debise, francese che ha finalizzato un primo posto in Fp1 e un secondo posto in Fp2.

SBK, FP1: JONATHAN REA COMANDA, BAUTISTA SOLO QUINTO

Terminata la pausa estiva anche per la WorldSBK, impegnata in questo weekend sul circuito francese di Magny-Cours. Un venerdì mattina positivo per Jonathan Rea, più veloce sul tracciato con il tempo di 1’36.900. Questo suo crono lo ha portato a soli 0.157 di vantaggio su Garrett Gerloff, altra sorpresa di questa mattina in sella alla sua BMW M 1000 RR. A Toprak Razgatlioglu è andata la terza piazza nella prima sessione del venerdì, soli tre millesimi lo hanno separato dal tempo dell’americano.

Quarta posizione per Andrea Locatelli che completa una prima sessione più che positiva per il team Pata Yamaha Prometeon. Alex Lowes ha strappato una quinta posizione, pagando quasi due decimi dall’italiano davanti a lui. Per trovare al prima Ducati dobbiamo arrivare alla sesta piazza, occupata questa mattina dal campione in carica Alvaro Bautista, il quale ha pagato poco più di mezzo secondo dal leader della sessione.

Sessione che è terminata in anticipo a seguito di una brutta caduta di Axel Bassani in curva 7. Per fortuna per l’italiano non ci sono state conseguenze dopo un cambio di direzione non semplice in curva 7 dove si torna a curvare a sinistra dopo 4 curve a destra.

SSP, FP1: VALENTIN DEBISE AVANTI A TUTTI NELLA MATTINATA

Si esalta sul circuito di casa Valentin Debise, il quale ha portato la sua Yamaha davanti a tutti nelle prime prove della giornata con il tempo di 1’41.083. A soli 0.053 si è piazzato Adrian Huertas, in sella alla sua Kawasaki per poco non è riuscito a levare la leadership al padrone di casa. Nicolò Bulega si è invece piazzato terzo. Sessione cauta per l’italiano in sella alla Ducati che ha pagato da Debise quasi mezzo secondo.

Sesto tempo per Raffaele De Rosa che anticipa Simon Jespersen, quest’ultimo arrivato a Magny-Cours per sostituire Nicholas Spinelli impegnato nel campionato di MotoE a Misano. Non i migliori risultati per gli italiani: Federico Caricasulo ottavo, piazzatosi davanti al connazionale Lorenzo Dalla Porta. Stefano Manzi, secondo in classifica piloti, solo quindicesimo davanti a Marcel Schroetter.

SBK, FP2: RINALDI COMANDA, MA A REA VA LA LEADERSHIP NEI TEMPI COMBINATI

Una seconda sessione piuttosto “lunga e tortuosa” per la WorldSBK: due bandiere rosse hanno sono state esposte per un incidente di Xavi Vierge, in uscita da curva 3, e per un guasto al motore della moto di Dominique Aegerter, che ha perso del liquido sul tracciato.

I combinati parlano chiaro con Jonathan Rea che esce leader da questo primo venerdì post pausa estiva. A lui la miglior prestazione di giornata anticipando quello che sembra il suo primo rivale di questo weekend, Michael Rinaldi. Una giornata dove le Ducati non hanno brillato granché, essendo Magny-Cours un tracciato che non si sposa con la filosofia del team di Borgo Panigale. Terzo nei combinati Garrett Gerloff, unico pilota a tenere alto il nome di BMW e che questo weekend può fare bene sul circuito francese.

Quarto posto assoluto per Toprak Razgatlioglu, che continua a portarsi con se Andrea Locatelli alle sue spalle. Alvaro Bautista si conferma sesto, nonostante il quarto tempo nelle Fp2 il campione in carica non scala la classifica e rimane alle spalle del duo Yamaha.

SSP, FP2: DEBISE LEADER DI GIORNATA AVANTI A BULEGA

A Valentin Debise è bastato il tempo in Fp1 per confermarsi leader di giornata, classificandosi avanti a Nicolò Bulega. Il francese spera di poter conquistare un podio al termine del weekend e probabilmente proverà a difendere la prima piazza dal leader iridato alle sue spalle. Anche nella Supersport la sessione è stata condizionata da molti incidenti: Adrian Huertas, uno fra i tanti, è stato protagonista di un crash in curva 3 con Anupab Sarmoon con i due che sono arrivati al contatto dopo aver interpretato in maniera diversa l’approccio proprio a curva 3.

Italiani in risalita con Stefano Manzi che si è piazzato a fine giornata in quarta posizione, anticipando i connazionali Yari Montella e Raffaele De Rosa. Federico Caricasulo termina in Top10 con Lorenzo Dalla Porta che invece cede in tredicesima piazza.

GLI ORARI DEL WEEKEND

Sabato:

09:00 – 09:30 WorldSBK – FP3

09:45 – 10:05 WorldSSP300 – Superpole

10:25 – 10:45 WorldSSP – Superpole

11:10 – 11:25 WorldSBK – Superpole

11:45 R3 bLU cRU Champ – Race 1

12:40 WorldSSP300 – Race 1

14:00 WorldSBK – Race 1

15:15 WorldSSP – Race 1

16:15 R3 bLU cRU Champ – Race 2

Domenica:

09:00 – 09_15 WorldSBK – WUP

09:25 – 09:40 WorldSSP – WUP

09:50 – 10:05 WorldSSP300 – WUP

11:00 WorldSBK – Superpole Race

12:30 WorldSSP – Race 2

13:45 WorldSSP300 – Race 2

15:15 WorldSBK – Race 2

Fabrizio Giuseppe Pignatelli